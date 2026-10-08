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¿Minerales críticos para quién?

“No basta afirmar que el Perú posee minerales críticos. ¿Para quién lo son? ¿Cuáles de nuestros recursos son estratégicos para el Perú y cuáles son críticos para EE.UU., China, Europa u otros grandes consumidores?“.

    Ernesto Bustamante
    Por

    Exjefe del Instituto Nacional de Salud y excongresista de la República

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    Resumen

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    "Procesar minerales solo tiene sentido donde resulte técnica y económicamente competitivo". Foto: GEC.
    "Procesar minerales solo tiene sentido donde resulte técnica y económicamente competitivo". Foto: GEC.

    Pablo de la Flor, en una columna en El Comercio, ha llamado la atención sobre la importancia geopolítica de los minerales críticos. El cobre, el litio y las tierras raras son piezas de la competencia entre Estados Unidos y China. Pero hay una distinción indispensable: un mineral no es crítico por naturaleza. Es crítico para alguien.

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