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Pequeña inteligencia artificial, grandes oportunidades

“La inteligencia artificial no resolverá por sí sola las limitaciones estructurales de nuestra economía, pero puede ayudarnos a enfrentar la baja productividad, uno de los aspectos más preocupantes”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial de pequeña escala, los trabajadores deberán aprender a identificar procesos susceptibles de mejora". (Foto: AFP)
    "Para aprovechar las herramientas de inteligencia artificial de pequeña escala, los trabajadores deberán aprender a identificar procesos susceptibles de mejora". (Foto: AFP)

    Cuando hablamos de inteligencia artificial (IA), solemos imaginar grandes centros de datos, inversiones multimillonarias y tecnologías capaces de transformar industrias enteras. Sin embargo, el Banco Mundial propone prestar atención a la inteligencia artificial de pequeña escala, una alternativa menos espectacular, pero potencialmente más trascendente para países como el Perú.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.