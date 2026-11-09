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Los retos de la IA

“Sin desconocer el enorme avance tecnológico de los LLM, el tema más preocupante son los errores que cometen”.

    Alfredo Thorne
    Por

    Exministro de Economía y Finanzas

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Para muchos, el surgimiento de los grandes modelos de lenguaje –conocidos como LLM– es una revolución tecnológica. En lo más básico, nos permite hacer presentaciones, escribir artículos, pero su potencial es aún mayor y también permite programar, y sus desarrolladores anuncian que han resuelto hasta los problemas matemáticos más sofisticados.

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    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
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