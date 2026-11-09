Los retos de la IA

Para muchos, el surgimiento de los grandes modelos de lenguaje –conocidos como LLM– es una revolución tecnológica. En lo más básico, nos permite hacer presentaciones, escribir artículos, pero su potencial es aún mayor y también permite programar, y sus desarrolladores anuncian que han resuelto hasta los problemas matemáticos más sofisticados.

Bill Gates, el creador de Microsoft, nos dice que en el futuro ya no vamos a tener computadoras, sino agentes que van a ser nuestros compañeros y nos van a resolver los problemas más sofisticados. De hecho, ya muchas empresas se han lanzado masivamente a crear estos agentes para distintos propósitos. Elon Musk nos dice que en un futuro muy temprano va a haber más humanoides inteligentes que humanos.

La semana pasada, los mercados nos enviaron una suerte de advertencia sobre el futuro de la IA, y el Nasdaq, la bolsa donde cotizan las empresas de alta tecnología, cayó 10,7% desde inicios de octubre, uno de sus peores meses. Las acciones de Alphabet, la empresa controladora de Google y quizá la más expuesta al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), cayeron en 18,3% en el mismo período. Anthropic, la desarrolladora de Claude, y OpenAI, de ChatGPT, han tenido que modificar sus pretensiones. La primera proyectaba una valorización de US$2 trillones y la segunda de US$1,4 trillones; aunque aún no se han publicado los precios de las ofertas, sus valorizaciones han sido ajustadas a la baja, a US$1,25 trillones y US$1,15 trillones, respectivamente. Estas anticipan que sus utilidades por acción se van a multiplicar entre 15 y 20 veces.

Los inversionistas y los bancos que las financian han empezado a preocuparse por las multimillonarias inversiones, las deudas que vienen contrayendo por sus inversiones en centros de datos, capacidad de cómputo y software, y los costos de la energía que enfrentan. Según Moody’s, los cinco “hyperscalers” tienen compromisos financieros fuera de balance por cerca de US$2,8 trillones. Los bancos han salido a protegerse con los seguros conocidos como Credit Default Swaps (CDS), que los protegen de posibles quiebras futuras. Por ejemplo, el 22 de octubre, la sobretasa sobre los bonos del Tesoro de EE.UU. que pagan los bancos por protegerse de una quiebra en Oracle llegó a 322 puntos básicos después de haber sido 180 hace seis meses; la de Meta, a 108 de 75 pb; y la de CoreWeave, una empresa de centro de datos, llegó a 1,090 pb, un nivel que ya anticipa su quiebra.

Cuando uno revisa los factores que llevaron al crecimiento del PBI de EE.UU. de 3,4% en el 3T26, la inversión en IA aparece como el principal y llegó a cerca de US$1,7 trillones en el 3T25, después de haber sido solo US$0,8 trillones en el 1T20. Más aún, Goldman Sachs (GS), en un reciente estudio, encuentra que todos los sectores que han adoptado la IA han experimentado aumentos en productividad, definida como producción por trabajador.

Sin embargo, hay buenas razones para dudar de si se van a cumplir las profecías de sus creadores y que pronto tendremos humanoides más inteligentes que los humanos. Sin desconocer el enorme avance tecnológico de los LLM, el tema más preocupante son los errores que cometen. Son tan sofisticados estos modelos que bien podrían desatar una guerra nuclear. Ya no existe esa duda humana que ha hecho que nadie quiera presionar el botón rojo. También queda la incógnita de si esta revolución tecnológica es comparable a otras, como la máquina de vapor en 1820-50 o la producción de la electricidad en masa en 1870-1914, que resultaron en grandes revoluciones industriales y en aumentos en la productividad. No sabemos cómo va a terminar, pero en su condición actual pareciera que es difícil que EE.UU. crezca entre 5% y 10% durante su implementación, como sugiere Dario Amodei, el cofundador de Anthropic. Timothy Bresnahan, un profesor de Stanford University que ha estudiado estas revoluciones tecnológicas, duda que “contribuyan con la mayor parte de su valor ampliando el rango de aplicaciones de nuevo capital a diversas industrias y funciones”.

Otro misterio es si la IA es comparable a la humana. La IA tiene una capacidad muy avanzada para analizar, en pocos minutos, la cantidad astronómica de información que yace en Internet, pero carece de lo más preciado de la inteligencia humana: la conciencia. Max Bennett, en su libro “Breve historia de la inteligencia”, nos dice que la inteligencia humana se caracteriza por tener una capacidad de recordación, pero, más importante, por razonar, por inferir y por sentir. Más aún dice: “las IA humanas que algún día crearemos no serán LLM [...] serán simplemente una ventana a algo más rico que yace debajo”.