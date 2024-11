Ser anfitrión de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) está tentando a nuestras autoridades y líderes empresariales a tratar de mostrar que, en el Perú, todo está perfecto, aunque la realidad diga lo contrario. En términos económicos, felizmente, las cosas no están tan mal, principalmente porque el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, es una especie de Atlas de la estabilidad monetaria, que lleva 18 años sosteniéndola con la ayuda de la fortaleza institucional del ente emisor.

Aunque quisiéramos que esta sea la norma, el BCR es tan solo un oasis de eficiencia en medio del interminable desierto de incompetencia en el que viven otras entidades públicas como el Ministerio del Interior, completamente incapaz de brindar seguridad a visitantes del extranjero sin encerrarnos en nuestras casas y que es más que indolente frente a la criminalidad que perjudica a cada segundo a los peruanos.

Tal vez por eso Velarde es el único funcionario, además de la presidenta Dina Boluarte, que ha participado en el APEC CEO Summit Perú 2024, un evento paralelo a la Cumbre de Líderes de las economías del APEC, donde unos mil empresarios de las 21 economías miembros están presentes.

En la ceremonia de apertura, Velarde recordó que, felizmente, países como el nuestro ya han aprendido las consecuencias de un manejo irresponsable de la economía y que el capítulo económico de la Constitución brinda un escenario ideal para las inversiones.

Hubiera sido interesante que la presidenta Dina Boluarte, en su alocución en este evento, pudiera decir que hemos aprendido de otros errores y que el Gobierno está trabajando para superar la inestabilidad política, el avance irrefrenable de las economías ilegales, la debilidad institucional, la inseguridad, la informalidad, la criminalización de la política y el aumento de la pobreza.

De esos temas no se puede hablar, al parecer. Hay que presentar la mejor cara y esperar a que los inversionistas no estén enterados de que no hay ninguna garantía de que en el 2026 reaccionemos a la incapacidad de los últimos presidentes eligiendo a alguien aún peor.

Los empresarios, funcionarios y autoridades que visitan Lima esta semana seguramente se van a quedar maravillados por nuestra oferta gastronómica, la vista al mar desde sus hoteles y el orden en las calles. Pero el lunes en la mañana todo volverá a la normalidad y muy pocos peruanos se habrán enterado siquiera de qué es APEC, para qué sirve, y de cómo el avance del libre comercio que promueve este bloque los beneficia día a día.