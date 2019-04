Áncash: fiscalía pide 11 años de prisión para César Álvarez

El Ministerio Público solicitó 11 años de prisión efectiva para el ex gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, por el delito de colusión en la construcción del estadio Rosas Pampa de Huaraz.

El último viernes, el Cuarto Juzgado Penal Unipersonal Anticorrupción de Huaraz instaló la primera audiencia del juicio oral contra el ex mandatario y otras cinco personas, entre ellos, ex funcionarios regionales.



El fiscal anticorrupción Marco Rodríguez Rosales acusó a la ex autoridad de haberse coludido con los funcionarios y empresarios del Consorcio Rosas Pampa, conformado por las compañías Manfer S.R.L, Multiobras S.A. y Edificaciones de la Costa S.A, que participaron en la ampliación y mejoramiento del estadio en el 2008.

La obra estuvo valorizada en más de S/35 millones, sin embargo, el gobierno regional desembolsó al consorcio más de S/64 millones. Además, los peritos hallaron deficiencias en su construcción.

El juez Américo Rurush Mallqui programó la segunda audiencia para el 16 de abril a las 10:30 a.m., en la que se presentarán las pruebas contra los procesados. La ex autoridad participó a través de una videoconferencia desde el penal Piedras Gordas, donde se encuentra recluido desde el 2014.

En tanto, el abogado de César Álvarez, Henry Hidalgo, declaró que su patrocinado no tiene responsabilidad penal en este caso emblemático de corrupción.

“No existe responsabilidad de César Álvarez en este caso. Álvarez tiene un 1% de participación, él no ha visto la ejecución, no tiene que ver con la construcción del estadio”, manifestó el letrado a la prensa en la capital de Áncash.

