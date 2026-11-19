Pimentel fue centro de la atención nacional y mundial la semana pasada por la multitudinaria misa que concelebró el papa León XIV. Y Pimentel es la tierra que vio nacer el 19 de noviembre de 1926, hace 100 años, a Miguel Ángel Edmundo Efraín Aguilar Fernández de Córdova. Tamaña coincidencia en una vida tan extensa como la sola mención de su nombre.

Don Miguel Ángel goza de buena salud, conserva el apetito y disfruta cantando. Le gusta la buena mesa y encuentra en la música uno de esos placeres sencillos que alegran la existencia. Y goza a más no poder con la compañía de sus 6 hijos, 16 nietos, 19 bisnietos y 4 tataranietos, todos fruto de las raíces que echó con su esposa, Raquel.

Con su esposa, Raquel.

Pero los festejos en Jesús María, barrio limeño que ha sido su hogar durante más de seis décadas, no solo se circunscriben a la familia, sino también a los vecinos que lo conocen más bien como “Don Miguelito, el señor de las inyecciones”. Sobrenombre que revela por sí la confianza que se supo ganar en pequeños gestos de solidaridad comunal.

Porque cien años no solo se cuentan con los calendarios, sino por los afectos. Esos que don Miguel Ángel conserva de sus padres, Mariano Aguilar Pastor y Elvira Fernández de Córdova Pastor, y sus cinco hermanos.

Un baile con su hermana menor, María del Carmen

Un hombre que creció, rodeado de calor hogareño y memorias que lo vinculan también con la tradicional Casona Aguilar, cerca de la Plaza de Armas de Chiclayo, pues allí vivió mucho tiempo su abuelo, José del Carmen Aguilar Portocarrero, quien en su condición de gobernador acostumbraba recorrer a caballo las calles de la ciudad.

Don Miguel Ángel dejó su tierra natal a los 12 años para mudarse en Lima y de ahí ya no se movió. Quedan para la memoria sus pasos por el mundo del periodismo, pues trabajó en los diarios “La Nación” y “Expreso”. Así como su participación en el programa “Pulso”, de Canal 13. Posteriormente laboró en una financiera y continuó su recorrido hasta terminar como administrador de Telégrafos y Correos del Callao, donde se jubiló.

Cien años permiten mirar hacia atrás y descubrir cuánto ha cambiado el mundo. Y don Miguel Ángel aún tiene muchas historias que contar y protagonizar.