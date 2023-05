En San Martín, una madre de familia solicita ayuda para encontrar a su hija Sofía, de 1 año y seis meses, que está desaparecida desde el mes de marzo.

La señora Jéssica indicó que su niña estaba dentro de su domicilio, en el caserío Nuevo Mundo, provincia de Bellavista, cuando alrededor de las 7 de la noche, desapareció sin dejar rastro alguno.

San Martín: reportan que menor de 1 año y 6 meses está desaparecida desde hace 2 meses

La madre contó en ATV Noticias que junto a familiares y el padre de su hija la buscan por todos lados.

“La responsabilidad nos cae a los dos, porque es una pequeña inocente, que no habla no se sabe defender. Pido encarecidamente a la persona que se la haya llevado o visto, me de una pista para encontrar a mi pequeña”, dijo al matinal.