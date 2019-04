Abogado de Hinostroza: No existen elementos que sustenten la extradición En diálogo con El Comercio, Guillermo Ruiz Blay, defensa legal del ex magistrado, sostuvo que la extradición no debe proceder.

El ex juez supremo César Hinostroza afirmó ayer en España que temía por su vida si era extraditado (FOTO: GEC)