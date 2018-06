David Tuesta dejó la cartera de Economía y Finanzas tras poco más de dos meses en el cargo. Sin embargo, para algunos miembros de la bancada oficialista, su dimisión revelaría más que simples discrepancias al interior del Gobierno.

Para el congresista Juan Sheput (Peruanos por el Kambio), existe una “descoordinación tremenda” en relación a las propuesta de políticas públicas formuladas por el Ejecutivo y las discusiones que deberían darse a nivel ministerial.

“Es obvio que el ministro se marcha porque no tiene apoyo político. Ser públicamente desautorizado es una cuestión que ya permitía anticipar este final. La falta de apoyo para impulsar algunas reformas, sobre todo en el ámbito tributario y de exoneraciones, recalaron en esto”, señaló en diálogo con El Comercio.

En ese sentido, indicó que hubo poco respaldo en el discurso del Gobierno en torno a las medidas tributarias adoptadas por el sector Economía, sobre todo sobre el incremento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y la evaluación del Impuesto a la Renta (IR).

“La vulnerabilidad del ministro no es consecuencia de falta de capacidad, es consecuencia de falta de apoyo político. Eso es muy grave porque cualquier ministro no se puede sentir sólido pues sabe que se puede retroceder en nombre de una calma”, comentó.

El legislador oficialista estimó que el Gobierno debe tomarse el tiempo necesario para elegir al reemplazante de David Tuesta pues la persona que se elija para dicha cartera será la carta de presentación de un proceso de reconstrucción de confianza.

De otro lado, el congresista Carlos Bruce (Peruanos por el Kambio) señaló que se sabía que el ministro de Economía tenía un plan “bastante agresivo” que debió haberse debatido al interior del gobierno.

“Suponemos que esta renuncia se debe al ISC y los reclamos por los incrementos en los combustibles. Se ha generado una situación social en la que el gobierno está cediendo, cosa a la que el MEF se opone”, calculó.

Bruce coincidió con Sheput en que la gestión de Martín Vizcarra debe elegir correctamente al sucesor de David Tuesta y tener en cuenta que, si a la primera protesta se dan pasos hacia atrás, “no hay forma de avanzar”.

“Este es un traspié en el programa económico y debe ser oportunidad para revisarlo, buscar los consensos al interior del Gobierno y la bancada y tomar medidas que permitan aumentar la recaudación sin que se generen estas externalidades. Quiero dejar establecido que no me agrada este traspié, no debería agradarle a nadie”, mencionó.

-Desde la oposición-

Por su lado, la congresista Milagros Salazar (Fuerza Popular) indicó que es responsabilidad del Ejecutivo detallar los motivos de esta renuncia.

“Estamos en una situación difícil, de crisis, hay decrecimiento económico por este proceso político que hemos pasado”, indicó a este

Diario.

Salazar recalcó que en esta situación también hay responsabilidad de la bancada oficialista, pues “ellos mismos afirman que este es un Gobierno débil”.

“Si el Ejecutivo tuviera un respaldo verdadero de su bancada ellos se asentarían mejor y coordinarían mejores decisiones. Puede mejorarse este espacio”, comentó.