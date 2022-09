Benji Espinoza, abogado del presidente Pedro Castillo, aseguró que lo único que busca la denuncia formulada contra el coronel PNP Harvey Colchado es que se investigue si su actuación fue regular o excesiva.

“No se pide que se descabece a Colchado, no se pide que se le expectore, ¿el coronel Colchado tiene blindaje para no ser investigado? ¿O sea no se le puede investigar? ¿No se puede someter a un escrutinio, o a un examen? Si hizo bien, no hay temor, lo que se pone de concomiendo es que se investigue, no que se condene, la denuncia es poner en conocimiento se debe investigar y eso pasa con cualquier policía”, aseveró a la prensa desde las afueras de Palacio de Gobierno.

“Cuando la fiscalía ingresa a un domicilio, no tiene un blindaje para decir que por ser fiscalía o policía no me equivoco o no cometo excesos, eso no lo decido yo eso lo ve el órgano pertinente y si lo que hicieron estuvo bien, no hay ningún temor”, agregó.

Citación en inspectoría

La Inspectoría General de la Policía Nacional citó al coronel PNP Harvey Colchado para este miércoles a las 9:30 de la mañana tras la denuncia en su contra formulada por el presidente Pedro Castillo.

Colchado, líder del grupo de policías que apoya al equipo especial de fiscales a cargo de las investigaciones al entorno del mandatario Pedro Castillo, tendrá que presentarse para que se le notifique la acusación y dé sus descargos en un plazo de 10 días.