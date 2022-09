La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios rechazó las críticas que realizan miembros del Ejecutivo en contra del trabajo del Ministerio Público, el cual investiga al presidente Pedro Castillo, a su familia y a exfuncionarios por presunto delitos de corrupción.

Tras su salida de una reunión que mantuvo con la titular del Parlamento, Lady Camones, Barrios consideró que es lamentable que se denigre el trabajo que hacen las instituciones de justicia, pues aseveró que no ayuda al sistema de democracia peruano.

“Es lamentable que se denigre el trabajo de las instituciones porque eso en nada favorece al sistema democrático, antes bien lo debilita. Pedirle a quienes hacen uso de aquellas articulaciones denigrantes que dejen de lado para entrar a un diálogo de respeto”, declaró para la prensa.

En ese sentido, la titular del Poder Judicial se refirió a la situación legal del jefe de Estado y dijo que se tienen que respetar los mandatos judiciales, por lo que si alguien no está de acuerdo con ello existe el derecho a impugnar la decisión que se tome.

“Todos tiene que cumplir los mandatos judiciales y tienen que acatar las decisiones judiciales. No puede haber cuestionamientos ni peros a las decisiones judiciales. Quien no está de acuerdo con una decisión judicial dentro de un debido proceso tiene habilitado el recurso de impugnación. Si usted no está de acuerdo tiene el derecho de impugnar. No está bien que se esté cuestionando una resolución fuera del marco establecido en la norma”, puntualizó.

Elvia Barrios, Pdta del Poder Judicial

Previamente, Elvia Barrios y Lady Camones se reunieron en el Palacio Legislativo para tratar las mejoras salariales de los servidores judiciales en el Presupuesto General de la República 2023.

Barrios Alvarado informó que Camones Soriano se comprometió a viabilizar lo aprobado por el Ejecutivo, como el crédito suplementario para el otorgamiento del bono Vida Sana para los que ganan menos de S/1950, el aumento de remuneraciones para el personal CAS y el reconocimiento del tercer tramo de la escala remunerativa.