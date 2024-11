Durante la última sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, su presidente, Juan Burgos (Podemos Perú), afirmó que “hay un ánimo obstruccionista” por parte de la Mesa Directiva- conducida por el apepista Eduardo Salhuana- luego de que no pusiera a debate del pleno su solicitud para recibir facultades para investigar el presunto uso del “cofre” para trasladar a Vladimir Cerrón, cuando este ya estaba en la clandestinidad.

La Comisión de Fiscalización aprobó el 4 de setiembre pedirle al hemiciclo que les dé el rango de comisión investigadora (que les permite citar de grado o fuerza a autoridades y ciudadanos, levantar el secreto bancario y de comunicaciones, entre otros), a fin de indagar el uso que le dio la mandataria Dina Boluarte al auto presidencial el fin de semana del 24 de febrero de este año.

No obstante, a pesar de que han transcurrido dos meses y que a inicios de la semana pasada el propio Salhuana anunció que sí se sometería a debate la solicitud, no se ha votado.

“He hablado con el presidente del Congreso en dos oportunidades, acercándome a la Mesa Directiva y el ánimo que se percibe es de obstruir. Un miembro de la Mesa Directiva ha salido a los medios de comunicación a decir que uno busca protagonismo”, manifestó Burgos.

“Y otro miembro de la Mesa Directica ha referido que sí existen dudas razonables para iniciar una investigación [sobre el ‘cofre’], pero que quién va a ser el investigador. ¿Para qué existimos comisiones como la de Fiscalización si se cree que esta comisión no tiene el rango para pedir facultades de comisión investigadora?”, agregó.

Esto en referencia a las declaraciones ofrecidas por Patricia Juárez (Fuerza Popular), primera vicepresidenta del Parlamento; y Alejandro Cavero (Avanza País), tercer vicepresidente del Congreso. La fujimorista indicó que se debe analizar si le corresponde o no a la Comisión de Fiscalización conducir una eventual investigación por el uso del “cofre”.

Y Cavero, a inicios de noviembre, indicó que se deben “dejar de lado los afanes de protagonismo, de buscar 5 minutos”, en alusión a Burgos.

Desde Palacio “me envían emisarios para que cierre el caso”

El presidente de la Comisión de Fiscalización criticó que desde Fuerza Popular no se haya presentado una moción para formar una comisión especial investigadora sobre la posible protección a Cerrón por parte del gobierno.

“No tengo temor de decirlo, hay un ánimo obstruccionista y, sobre todo de personas ajenas al Congreso que conversan con Palacio de Gobierno, y me envían emisarios para que cierre el caso [...] Quizás a Palacio de no les gusta que se le investigue [a la presidenta] y nos mandan emisarios que nos dicen ‘dedíquese a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, pero no al ‘cofre’”, manifestó el legislador de Podemos Perú.

Esta última frase, provocó la reacción del portavoz alterno de APP, Jorge Marticonera, quien minutos antes había pedido que se pase al siguiente punto de la agenda de la comisión.

“Esa es una especulación que no se le voy a aceptar, usted sigue insistiendo en el tema [del ‘cofre’], le voy a decir con todo respeto, la reunión ha empezado a las 9:10 a.m. y son las 10:30 a.m. y seguimos tocando el tema, seguimos dilatando”, manifestó Marticorena.

En respuesta, Burgos señaló que sus palabras no estaban dirigidas al apepista y ordenó que se lea al reglamento para poner paños fríos.

El congresista Isaac Mita (Perú Libre) se sumó al pedido de Marticorena para que se continúa con la agenda y subrayó que Henry Shimabukuro, asesor en la sombra del expresidente Pedro Castillo, no ofrece garantías para que declare en el marco de la pesquisa al uso del “cofre”.

Shimabukuro, durante su presentación en la Comisión de Fiscalización, indicó que la presidenta Boluarte estuvo en la urbanización Rosario, de Asia (al sur de Lima), ubicada a 4.5 kilómetros del condominio Mikonos, donde a fines de enero la Policía Nacional realizó una operación de búsqueda del prófugo Cerrón.

Agregó que, en el gobierno de Castillo, Cerrón Rojas se encargó de ubicar a policías de Junín “en puestos clave de Inteligencia e Informática” de la Policía.

Salhuana se justifica

Al ser consultado sobre las expresiones de Burgos, el presidente del Congreso evitó entrar en un enfrentamiento y refirió que si la solicitud de la Comisión de Fiscalización para tener facultades investigadoras no se vio en los dos plenos de la semana pasada fue porque no fue priorizado por Podemos Perú, bancada del referido parlamentario.

“Ese es un tema que está en función a la agenda que nos marcan los propios portavoces, la bancada de Burgos ha priorizado dos mociones y nos pidieron toca una distinta a la que él está proponiendo. Eso ya se vio la semana pasada, ahora en esta semana nos toca ver la moción de la investigación que plantea Burgos, se debe ver esta semana”, expresó en conferencia de prensa.

Salhuana precisó que en el pleno del este jueves se someterá a debate y votación la solicitud de la Comisión de Fiscalización.

Más temprano, el titular del Parlamento dijo que si los nuevos audios atribuidos al ministro del Interior, Juan José Santiváñez- donde este habría referido que dos generales de la Policía Nacional protegen a Cerrón- son ciertos, la alta autoridad estaría en una situación “bastante complicada y grave”.

El congresista de APP consideró que la permanencia de Santiváñez en el Mininter debe ser evaluada después de la Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en Lima.

Encubrimiento

El abogado Alejandro Rospigliosi Vega, experto en derecho parlamentario y constitucional, indicó que el presidente del Congreso no tiene por qué esperar que las bancadas prioricen una moción, sino que basta que el tema este en la agenda del pleno para que él decida si se debate o no.

“La Mesa Directiva tiene un poder tan importante que puede decidir que un proyecto, una moción esté cinco años en la agenda y que nunca se vea”, sostuvo.

En comunicación con El Comercio, Rospigliosi indicó que un sector mayoritario del Congreso está “encubriendo” a Boluarte Zegarra, pero también a sí mismos. “¿Cuál es el temor? Si lo ponen a debate, o se aprueba o se rechaza. En ese escenario se va a saber quiénes han votado por encubrir. Y acá no hablamos de una moción de vacancia o de una sanción, sino de simplemente investigar”, expresó.

El letrado recordó que los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo, durante sus mandatos, respondieron ante comisiones investigadoras del Parlamento. “¿Por qué Boluarte, no? ¿Por qué es cogobierno con Fuerza Popular y APP? ¿Tiene corona?”, cuestionó.

El también ex jefe de Gabinete de la Mesa Directiva del Congreso sostuvo que, en los últimos años, los informes de las comisiones investigadoras o sus pesquisas han servido como base para las mociones de vacancia contra exmandatarios como PPK, Vizcarra y Castillo.

“Existe un temor, como dicen los médicos, cuando te examinan, ‘si algo te duele, saltas’. La Comisión de Fiscalización ha tocado un tema que le duele al Ejecutivo y a sus aliados. Un eventual informe podría sustentar más adelante una moción de vacancia por incapacidad moral contra Boluarte, ese es el temor”, finalizó.

“No hay un afán fiscalizador”

A su turno, el analista político Jeffrey Radzinsky consideró que la relación entre el Congreso y el Ejecutivo “es de cercanía y de poca fiscalización y de alineamiento y de complicidad en ciertos asuntos”.

Agregó que el hecho de que el pleno no haya debatido en dos meses la solicitud de la Comisión de Fiscalización para acceder a facultades investigadoras sobre el uso del ‘cofre’ demuestra que un sector del Parlamento “no quiere presionar sobre este tema por ahora”. “Probablemente, esperen a abril, a después de que se convoquen a las elecciones generales”, refirió.

En comunicación con El Comercio, Radzinsky subrayó que “no hay un afán fiscalizador” de este Congreso con la administración Boluarte.

“No hay muchas interpelaciones y cuando las hay, los congresistas no asisten al pleno, solo hubo una censura y hay casos escandalosos [en el Ejecutivo] y no piden que se rindan cuentas. El Congreso y el gobierno caminan de la mano para asegurar sus beneficios”, expresó.

Radzinsky afirmó que a la presidenta Boluarte le “ha faltado transparencia” para aclarar qué estaba haciendo al sur de Lima el fin de semana del 24 de febrero de este año.

“Sin duda que ha faltado transparencia, en el caso Rolex, en este caso [...] Por eso su credibilidad es tan baja, la ciudadanía no le cree esas justificaciones y argumentos que suenan inverosímiles”, acotó.

A la sesión de la Comisión de Fiscalización del último lunes estaba citado el ex primer ministro Alberto Otárola, quien, por segunda vez, pidió que reprogramen su declaración.

En breve comunicación con El Comercio, Otárola dijo que se encontraba fuera de Lima y que, por ello, solicitó que se le dé una nueva fecha.

También había sido citado el suboficial de la PNP Félix Montalvo Guevara, escolta de la presidenta Boluarte. La Policía Nacional solicitó que se reprograme la fecha, porque Montalvo iba a estar de servicio.