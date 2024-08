La congresista María Agüero (Perú Libre), recientemente implicada en el caso ‘Mochasueldos’, acaba de ser declarada como persona no grata por la Municipalidad de Yanahuara y dos colegios de Arequipa por sus declaraciones ofensivas sobre la región por la que fue elegida en el 2021.

La parlamentaria, en un informe difundido en “24 horas”, se le oye comentar que no se siente identificada con Arequipa, región por la cual fue elegida en el 2021.

“Cuando me dicen de dónde eres, yo sentía ese cortocircuito y decía ‘de dónde digo’, porque no puedo decir que soy cusqueña porque estaría mintiendo, pero no puedo decir que soy arequipeña porque no me siento arequipeña”, comentó la parlamentaria.

En ese mismo reporte, se le oye hablar sobre comentarios que dijo haber recibido por su decisión de viajar al Perú con sus dos hijos. “Se horrorizan porque decían ‘¿cómo los traes de haber estudiado en Estados Unidos, de haber estudiado en Beverly Hills, y te los vas a llevar ahí donde los ambulantes que llevan a sus hijos que cortan caras y que son lesbianas y que son delincuentes todos’ y te hacen dar miedo”, comentó en alusión a los institutos educativos Micaela Bastidas y el colegio Independencia Americana.

Reacciones desde Arequipa

La Municipalidad de Distrital de Yanahuara emitió un comunicado rechazando las declaraciones de María Agüero al considerar “inaceptables e irremisibles” sus comentarios, por lo que se procede declarar a la legisladora como “persona non grata” en su jurisdicción.

“Así como afirma no sentirse orgullosa de su tierra, ni sentirse arequipeña, por decencia y un mínimo sentido ético, debió también abstenerse de engañar a la ciudad postulándose como congresista por Arequipa”, se lee en el texto firmado por el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, elegido por Renovación Popular.

Desde el colegio Micaela Bastidas, se pronunció el director Jesús Paquala a través de Radio Yaraví. Ahí, dijo sentirse indignado por las declaraciones que “dañan la imagen de lo que vienen trabajando”.

“Nosotros estamos declarando persona no grata. Vamos a tener una reunión con padres de familia, docentes y con estudiantes del municipio escolar porque creemos que la congresista, para tener esas afirmaciones, tiene que tener pruebas. Nosotros vamos a proceder en el campo legal pero como lamentablemente en el Congreso todos cierran filas, no les pasa nada”, comentó.

De otro lado, el instituto educativo Independencia Americana publicó un pronunciamiento en sus redes sociales en similar sentido, declarando a María Agüero como persona no grata.

“Ante estos despropósitos, pedimos al Congreso de la República exija que la mencionada congresista exprese sus disculpas públicas en el Congreso, en los diferentes medios de comunicación locales y nacionales y disculpas por escrito a nuestra gloriosa institución educativa, caso contrario, asumiremos las medidas pertinentes para solicitar ser censurada la congresista en sus funciones”, indicaron.