El ahora exministro Juan Silva demoró siete meses en presentar su renuncia y el Congreso casi el mismo tiempo en iniciar un proceso de censura en su contra, pese a todos los cuestionamientos que día a día salían a la luz, ya que incluso fue mencionado por la lobbista Karelim López en su declaración ante la fiscalía. La demora en fiscalizar por parte del Parlamento parece repetirse con otros miembros del Gabinete.

Sin el eco necesario hasta el momento, la bancada de Avanza País recolecta firmas para presentar una nueva moción de censura contra el interpelado ministro de Salud, Hernán Condori (tras retirarse el primer pedido de salida de dicho funcionario impulsado por Fuerza Popular). Hasta el cierre de este informe, la iniciativa tenía 27 firmas de las 33 que se requieren.

Mientras tanto, el Parlamento aún no presentan iniciativas contra los ministros de Energía y Minas, Carlos Palacios y Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, quienes fueron designados hace casi dos meses en esas carteras y sobre los cuales también pesan serios cuestionamientos.

Por ejemplo, en febrero El Comercio reveló que el ahora ministro Carlos Palacios no cumplía con el perfil para asumir Dirección Regional en Junín y luego se informó que el fiscal anticorrupción de Junín Aladino Lazo Pacheco inició una investigación preliminar por el presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, debido a su gestión como director regional de Energía y Minas.

En el caso de Óscar Zea enfrentó dos acusaciones por presuntos homicidios, según reveló “Panorama”. El ministro y también congresista de Perú Libre estuvo preso en el penal de Juliaca en 1999 por el presunto homicidio de Paulino Zeballos Huacasi, pero quedó absuelto. Luego, en el 2016, el ahora ministro fue detenido en Ate Vitarte por estar acusado del homicidio de Edwin Parisuaña Quispe, ocurrido diez años antes.

Pendiente moción de censura contra Condori

Condori fue interpelado el pasado 16 de marzo y respondió las 17 preguntas de dos pliegos interpelatorios cuyos autores principales fueron congresistas de Renovación Popular y Avanza País.

Tras la interpelación, el congresista Diego Bazán (Avanza País) viene recolectando firmas para presentar una moción de censura. Hasta el momento cuentan con 27 firmas, confirmó el parlamentario a RPP.

“Se han sumado todo el bloque de Avanza País, los congresistas del Partido Morado, Juntos por el Perú, algunas firmas de Somos Perú y de Alianza para el Progreso”, dijo a El Comercio.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, señaló que su bancada volverá a evaluar la censura debido a que consideran más importante “la unidad de la oposición”. En declaraciones a Canal N, el legislador indicó que escucharán la posición de Renovación Popular, bancada que dio un mes de plazo para evaluar la labor del titular de la cartera de Salud.

“Nosotros lo que vamos a hacer es volver a evaluarla [la censura] en función de lo que dicen otras bancadas porque creemos que tenemos que avanzar en conjunto, para nosotros es más importante la unidad del bloque de oposición democrática”, aseveró.

En tanto, Jorge Montoya (Renovación Popular), explicó a este Diario que el mes que le han brindado al ministro “está condicionado a que envíe el sustento de sus respuestas al pliego interpelatorio”.

Según el legislador, el ministro Condori hasta el momento no ha enviado dicha documentación, por ello hoy le ha enviado una carta reiterativa. “Luego de analizar los documentos que envíe, tomaremos una decisión, no hay que quemar etapas”, añadió.

Susel Paredes, congresista del Partido Morado, señaló que, desde antes de la interpelación, ella ya tenía claro que el ministro Condori “debía dejar el cargo”.

“No fueron necesarias las respuestas (de la interpelación). Las respuestas confirmaron que es una persona que no puede dirigir ese ministerio. Acá tenemos que ir a los hechos: la vacunación ha bajado, han renunciado los más importantes funcionarios vinculados a la vacunación, no hay estrategias contra los antivacunas para dejen de tener impacto sobre la población, no hay acciones interculturales para que los indígenas amazónicos quieran vacunarse, corren un grave peligro”, agregó.

“Vamos a ver cuántos congresistas tienen tratos con el Ejecutivo y no quieren firmar o votar por la censura”, enfatizó.

Por otro lado, Eduardo Salhuana, vocero de Alianza para el Progreso, manifestó que varios congresistas de su bancada ya firmaron la moción de censura contra Condori y que sostendrán este lunes (ayer) una reunión con el Colegio Médico para saber en qué situación se encuentra actualmente el sector salud.

José Arriola, Acción Popular, dijo que “firmen o no el documento”, su bancada votará a favor de la censura contra Condori.

El congresista Wilmar Elera, de Somos Perú, reveló en un anterior informe de El Comercio que apoyaría la moción de censura, tal como lo había adelantado. “Tengo que ser coherente. Dije que daré el voto de confianza al Gabinete, pero después censurar a los ministros sin talla, uno de ellos es el ministro de Salud. Si la traen [la moción de censura], la estaré firmando”. indicó.

Desde que asumió el cargo, el pasado 7 de febrero, Hernán Condori Machado fue blanco de múltiples críticas “por su falta de idoneidad” para el cargo debido a que fue involucrado en presuntos actos de corrupción cuando era funcionario público en Junín y también por promocionar como médico el consumo de agua arracimada sin ningún sustento científico.

Hernán Condori fue interpelado el último miércoles en el Congreso. (FOTO: JOEL ALONZO/GEC)

Una vez en el cargo y debido a los constantes cuestionamientos al ministro, los integrantes del Equipo Consultivo de Alto Nivel (ECAN) del Minsa presentaron sus renuncias irrevocables el 10 de febrero ya que consideraron que “no existen condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del encargo mencionado”.

También renunció Gabriela Jiménez. la jefa de Inmunizaciones. La exfuncionaria expresó que los cambios continuos en el Minsa afectaban la estructura técnica del área donde se desarrollaba.

Otro funcionario que presentó su renuncia fue el viceministro de Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell. A través de sus redes sociales, él agradeció los diez meses que permaneció en el cargo y destacó la aplicación de más de 58 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 en el proceso de inoculación nacional.

Los ministros de Energía y de Agricultura

Sobre el ministro de Energía y Minas, Eduardo Salhuana, vocero de APP, adelantó que propondrá que la bancada tome medidas. “En realidad el tema de Petro-Perú es bastante grave y preocupante. Si bien ya ha salido el causante (Hugo Chávez), hay alguien que lo había puesto ahí y es el Ministerio de Energía y Minas”, sentenció.

En las próximas horas, el congresista se comunicará el presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso para que citen al ministro. Señaló que en caso las respuestas no sean satisfactorias, APP promoverá una moción de interpelación.

El pasado domingo 20 de marzo, Hugo Chávez Arévalo presentó su renuncia irrevocable al cargo de gerente general y como miembro del directorio de la empresa estatal Petroperú. Su dimisión se suscita en medio de las pugnas entre los ministerios de Economía (Óscar Graham) y MINEM (Carlos Palacios) para lograr un respaldo a la gestión de Chávez.

El Comercio supo que el directorio dio su conformidad a la renuncia del funcionario y que designó en su lugar Fernando De la Torre, actual gerente corporativo de finanzas, quien se unió a Petroperú en febrero pasado. De acuerdo a las fuentes consultadas, De la Torre asumirá la gerencia de la petrolera en forma interina.

Carlos palacios y Hernán Condori, ministros militantes de Perú Libre y cercanos a Vladimir Cerrón.

La noche del lunes, APP emitió un escueto comunicado, sin medidas concretas. Solo el anuncio de que el ministro debía responder por lo que estaba sucediendo en Petro-Perú.





En tanto, José Arriola, vocero de Acción Popular, también fue crítico del papel del ministro de Energía e incluso insistió en que debe salir del cargo.

“Esto ya cansa, parece que el presidente pone ministros adrede para que el Congreso presente interpelaciones. Pareciera que lo que pretende es que el Congreso se queme. Al final se victimizan. El MEF cómo iba a avalar (a Chávez). Lo bueno del MEF es que tiene técnicos. Lo mejor es que Hugo Chávez haya renunciado. Tanto Chávez como él debieron irse de la manito”.

Los congresistas de Renovación Popular, Avanza País, AP y APP también expresaron sus posturas sobre el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, acusado de haber asesinado a Edwin Parisuaña en 2005 , pero absuelto por el Poder Judicial luego de que en reiteradas oportunidades se negara a presentarse en el proceso, por el que fue declarado “reo contumaz”.

“Cerrón le hace daño al Gobierno. No le hace ni un favor al Gobierno con la gente que propone. Esta semana será crucial, la correlación de fuerzas está complicada, hace una semana se decía que no se llegaba a los 87 votos para la vacancia, al día de hoy ya no es tan así”, dijo José Arriola.

Ministro Óscar Zea. Foto/Difusión.

Eduardo Salhuana manifestó que “si bien (Zea) ha sido absuelto, lo ideal es que se nombren ministros sin estos cuestionamientos”.

“Un funcionario de ese nivel debería estar al margen de cualquier duda. Por lo menos que no tenga ese tipo de antecedentes. Otro problema que él no es un profesional que conozca el tema del sector agropecuario y él es un profesor”, explicó.

Diego Bazán, de Avanza País, indicó: “Me preocupa a sobremanera la situación del ministro Zea, quien pese a sus múltiples denuncias permanece en el cargo. Tanto él como Condori siguen en el cargo en el Gabinete y nadie se manifiesta”.

Por su parte, Jorge Montoya, señaló que uno de los puntos de la moción de vacancia aborda el tema de las designaciones de los funcionarios cuestionados y aseguró que dicha moción es la salida a esta crisis dentro de los ministerios.

Antecedente

El 28 de febrero, el presidente Pedro Castillo aceptó la renuncia presentada por Juan Silva Villegas a la titularidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, cargo en el que permaneció durante 7 meses. El anuncio se dio en paralelo a una sesión en el Congreso en la que se debatía una moción de censura contra Silva Villegas debido a los cuestionamientos hacia su gestión.

Días después, Castillo tomó juramento al abogado Nicolás Bustamante Coronado como nuevo titular de ese ministerio. Así como el presidente de la República y como el jefe del Gabinete, Aníbal Torres, el actual ministro de Transportes es natural de Chota, Cajamarca.

Antes de su designación, Bustamante había ocupado el cargo de secretario general de la cartera desde el 27 de noviembre del 2021. Durante ese tiempo trabajó con su cuestionado antecesor.

El cuestionado funcionario renunció a la gerencia general de Petro-Perú. Su gestión estuvo marcada por una investigación de corrupción, acusaciones de intimidación y por la rebaja de calificación de la petrolera estatal.