Víctor Carlos Espinoza, exasesor principal del congresista Pasión Dávila (Bancada Socialista), lo acusó en el programa “Panorama” de pedirle bonos de su sueldo mensual alegando que tenía “muchos gastos”.

Según detalló al dominical, el parlamentario le pidió un “apoyo económico” y para justificarse, le presentó varios oficios donde le solicitaban bandas, buzos y regalos en diversos centros educativos.

“De repente pide un apoyo mío al inicio, le dije que no. Me pide que le apoye con unos bonos o con algo que le pueda beneficiar a él porque tiene muchos gastos. Claro (me pedía parte de mi sueldo), era obviamente la bonificación mensual”, narró.

Cabe indicar que dicho bono mensual asciende a S/2.000. Según el exasesor, dicho bono es destinado para el despacho o el partido del congresista. Tras negarse a su pedido, dijo que le brindaría un “apoyo” para “aliviar” sus gastos.

“Las semanas de representación que hacíamos utilizábamos mi movilidad sin que gaste un sol en gasolina, alimentación y hospedaje. Yo siempre afrontaba eso para descargarle todo el peso”, explicó Carlos Espinoza.

Según el testimonio del exasesor, Diana Arancibia Cóndor, una trabajadora actual del despacho del congresista, era quien solicitaba dinero para “apoyar” a Dávila argumentando que “tenía muchos gastos”.

Según documentos del Parlamento, esta funcionaria ha tenido un ascenso en la oficina de Pasión Dávila, pues pasó de ganar S/ 1.732 como asistenta a S/7.106 como técnico en su despacho.

“Ella tenía el poder en el despacho. Inclusive los que visitaban mencionaban eso, que ella es la que ponía horarios, la agenda al congresista. Es un poco evidente de que Diana no tiene un desarrollo profesional como corresponde, pero tiene el soporte y respaldo del congresista”, relató el exasesor principal.

Consultado por “Panorama”, el legislador de la Bancada Socialista negó la acusación. “Ahorita estoy apurado. Es totalmente falso, nunca jamás en la vida. Nunca recuerdo que a nadie he cobrado, jamás en la vida”, subrayó.