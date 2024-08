La congresista Patricia Chirinos (Avanza País) usó sus redes sociales para pronunciarse sobre los insultos y agresiones que recibió por parte de comensales de un conocido local nocturno, ubicado en Barranco, donde acudió junto al parlamentario Luis Aragón (Acción Popular).

Mediante un comunicado difunfido en su cuenta oficial de X, la legisladora calificó lo ocurrido como una “anécdota más” en su carrera política.

“En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabina en nuestra democracia ”, escribió Chirinos.

“Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad”, agregó.

En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia.

Estos incidentes solo… — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) August 4, 2024

Por su parte, el congresista Luis Aragón (Acción Popular) condenó la agresión que sufrió junto a Chirinos la noche del último sábado 03 de agosto en un bar.

“Condeno enérgicamente la agresión a la congresista Patricia Chirinos y a mi persona, la misma que presencié anoche en el distrito de Barranco. En una democracia, no hay justificación para ningún tipo de violencia. Rechazamos la intolerancia de algunos desadaptados que celebran estas conductas antidemocraticas”, señaló el legislador.

“A quienes luchamos valientemente por el país, estos actos no nos amedrentan. Seguimos adelante, firmes en nuestros principios”, añadió.

Condeno enérgicamente la agresión a la congresista @PattyChirinosVe y a mi persona, la misma que presencié anoche en el distrito de #Barranco.



En una democracia, no hay justificación para ningún tipo de violencia. pic.twitter.com/vWsXkQl7Gw — Luis Angel Aragón (@AragonLuisAngel) August 4, 2024