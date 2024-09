Aliado de Pedro Castillo, Paredes reemplaza en el cargo a Diego Bazán (Renovación Popular). En sus primeras declaraciones como presidente de Ética aseguró que “solo se mira lo malo” de los congresistas. Además, dijo confiar en que no se presentarán más denuncias por infracciones éticas.

“ En esta coyuntura que vivimos, de permanente observación de las conductas de los congresistas, donde solamente se mira lo malo, pero poco se reconoce lo bueno , estamos seguros que vamos a contar no solo con la participación de los miembros de la comisión, sino de todos los congresistas. Estoy casi seguro que estaremos en cero casos. Es decir, la Comisión de Ética no tendrá que atender ninguna clase de denuncias porque confío plenamente en ese destacado desempeño que debemos de tener fuera del recinto parlamentario [...]”, señaló.

La elección de Paredes se decidió con 10 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones. Lo respaldaron Kira Alcarraz (Podemos Perú), Nelcy Heidinger (Alianza para el Progreso), Héctor Ventura, Auristela Obando (Fuerza Popular), Margot Palacios (no agrupada), Kelly Portalatino, María Taipe (Perú Libre), Elvis Vergara (Acción Popular) y Héctor Valer (Somos Perú). Además, él mismo votó por su elección.

Solo se abstuvieron Bazán y Esdras Medina (Renovación Popular).

Paredes estará acompañado por las congresistas Taipe y Heidinger como vicepresidenta y secretaria de la Comisión de Ética, respectivamente.

Blindajes a 'mochasueldos'

En abril pasado, el congresista Edgar Tello (Podemos Perú) fue blindado en la Comisión de Ética tras ser acusado de recortar el sueldo de sus trabajadores. Solo fue sancionado con 60 días multa y una amonestación pública.

Aquella vez, Paredes no solo realizó una defensa cerrada a favor de Tello, sino que solicitó que se le rebaje la sanción de 60 días multa a 30 días multa, lo que fue rechazado por mayoría.

Paredes dijo que el caso contra Tello eran “actos perversos de algunos medios de comunicación que necesitan de escandaletes para que los miren” .

No obstante, la Fiscalía de la Nación ha verificado y recogido más pruebas contra Tello. En agosto pasado lo denunció constitucionalmente por el presunto delito de concusión.

Paredes, además, intentó blindar a la congresista Katy Ugarte (Bloque Magisterial), también acusada de recortes de sueldo. En abril pasado, el nuevo presidente de Ética votó a favor de que Ugarte reciba solo una amonestación pública en lugar de una posible suspensión del cargo por 60 días. No obstante, esa propuesta fue rechazada.

Aún está pendiente que el pleno del Congreso evalúe la suspensión de Ugarte.

A los casos de Tello y Ugarte se suma el de José Arriola (Podemos Perú), también denunciado por ‘mochasueldo’. En mayo pasado, la Comisión de Ética decidió blindarlo al imponerle solo una sanción de amonestación escrita pública y una multa de 30 días de su remuneración.

Antes de la votación, Paredes propuso que no se imponga la multa. Para ello presentó una cuestión previa, pero esta fue rechazada por mayoría.

Protegió a los llamados 'Niños'

En marzo del 2023, en una sesión del pleno del Congreso, Paredes cuestionó un informe de la Comisión de Ética que recomendaba suspender 120 días al legislador José Luis Flores Ancachi. Este se encontraba sindicado como integrante de una presunta organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo.

La empresaria Karelim López identificó a Flores como uno de los ‘Niños’, en referencia a un grupo de congresistas que presuntamente obedecían las órdenes de Castillo a cambio de beneficios particulares.

En la votación, Paredes se opuso a la suspensión de Flores, que finalmente fue rechazada con 48 votos a favor, 60 en contra y ocho abstenciones.

Ese mismo día también blindó a Elvis Vergara, otro de los señalados como los ‘Niños’. El nuevo presidente de la Comisión de Ética votó en contra de suspenderlo por 120 días.

Más casos

El historial de los blindajes de Paredes no culmina con los ‘mochasueldos’ y los ‘Niños’. En abril pasado también blindó a la congresista Rosselli Amuruz; y en diciembre del 2023, a Digna Calle.

En el caso de Amuruz, la Comisión de Ética aprobó sancionarla por mentir sobre su participación en la organización de la fiesta de cumpleaños de su pareja, Paul García, en el 2023. Le impuso una amonestación pública y una multa equivalente a 60 días de sueldo por infringir los artículos 1, 2 y 4 del Código de Ética Parlamentaria, sobre el principio de transparencia y el respeto a la investidura parlamentaria.

La sanción se decidió con 12 votos a favor y tres en contra. Estos últimos fueron de Paredes, Esdras Medina y Héctor Valer. Los tres buscaban que se le imponga una sanción menor.

En tanto, en el caso de Calle, Ética aprobó sancionarla con una amonestación escrita y pública por abusar de las licencias sin goce de haber. Paredes votó en contra de la sanción.

Labor pendiente

Como nuevo presidente de Ética, Paredes tendrá que sustentar ante el pleno del Congreso los informes que recomiendan suspender a Flores Ancachi y Ugarte por ‘mochasueldos’ y a Juan Carlos Lizarzaburu (Alianza para el Progreso) por comentarios sexistas.

Consultado por todos los casos pendientes, dijo: “Todo lo que se tenga que ver, se va a tratar, que no quepa ninguna duda”.

En tanto, Bazán, ahora extitular de Ética, recordó que criticó a Paredes por su posición como miembro de la comisión, pero dijo esperar que “como presidente sea distinto”. No obstante, también insistió en que la comisión debería desaparecer por falta de objetividad.

Con Perú Libre, del prófugo Cerrón

Paredes llegó al Congreso con el partido Perú Libre, del prófugo Vladimir Cerrón.

Aunque nunca estuvo afiliado a esa agrupación política, fue uno de los primeros voceros de la bancada perulibrista.

Es docente de profesión y representa a la región Arequipa. En julio del 2021, cuando era congresista electo, acudía a la casa del pasaje Sarratea, en Breña, para sostener reuniones con Pedro Castillo.

En mayo del 2022 renunció a la bancada junto con otros nueve congresistas, para formar el Bloque Magisterial. Él lidera ese grupo.

El legislador también defendía a Castillo de los intentos de vacancia presidencial; no obstante, marcó distancia cuando este dio un golpe de Estado, el 7 de diciembre del 2022. “Algún día se sabrá quiénes fueron las personas que estuvieron al lado [de Castillo], que no eran sus amigos, eran los enemigos. No se debió permitir que hiciera lo que hizo”, dijo aquella vez.

Como parlamentario, no solo ha blindado a diversos congresistas cuestionados. También es uno de los 52 legisladores que votó a favor de la ley sobre el crimen organizado. Esta norma tendrá repercusiones sobre expedientes relacionados a actos de corrupción. Fuentes ligadas a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción estimaron que hay unos 500 casos a nivel nacional, en distintas etapas, que pueden verse afectados.