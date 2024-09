La salida de Bruce muestra las fisuras en la agrupación que dirige Aldo Borrero y abre las puertas para otras dimisiones, especialmente desde el Congreso de la República.

La renuncia de Bruce no fue del todo sorpresiva. Su posible salida fue voceada desde julio, cuando se confirmó la incorporación del periodista Phillip Butters a las filas de Avanza País. “No puedo estar en un partido que deje de ser de centro derecha liberal, que es Avanza País, y se convierta de derecha conservadora. Para eso hay otros partidos con esa oferta. Tienen todo el derecho de hacerlo y yo tengo todo el derecho a no inscribirme”, dijo Bruce en una entrevista concedida, en agosto pasado, al semanario Caretas.

Desde el propio Avanza País se han encargado de alimentar ese rumor. “Bruce en la práctica dejó entrever que era Butters o él. Además, pidió tener el manejo de los candidatos distritales en Lima y números importantes para el Congreso”, dijo una fuente allegada a la dirigencia partidaria.

Pero esta versión es negada desde el entorno de Bruce. Lo que sí reconocen es que existe malestar en varios sectores del partido porque se han realizado una serie de jales sin dar mayor información. Un ejemplo de esto último es que Avanza País ha incorporado al cuestionado exalcalde de Surco, Jean Pierre Combe, quien proviene de las filas de Acción Popular.

En esa misma línea, se había empezado a dar discrepancias por las candidaturas distritales de Lima para las elecciones subnacionales 2026. La facción del exalcalde de La Molina, Juan Carlos Zurek, quien ya lleva tres años en el partido, venía armando su posible lista; y Bruce tenía la suya propia. Zurek es uno de los coordinadores del partido en Lima, por lo que tenía injerencia sobre las movidas de incorporaciones.

Por el lado de Bruce, varios nombres se habían acerado a querer formar parte de su lista para el 2026, como los exalcaldes ‘Bobby’ Mattos (San Martin de Porres), quien en julio renunció a Renovación Popular; y José Luis Huamani (Surquillo), quien en julio también renunció a Alianza para el Progreso.

Por lo pronto, Bruce ya tiene recibiendo ofertas de varios partidos, como Perú Moderno (de Carlos Añaños) y Podemos (de José Luna), aunque las fuentes indican que Somos Perú es el partido más atractivo por el momento. Hace un mes, Bruce comentaba la buena relación que tuvo con Alberto Andrade, el líder histórico del partido del corazón.

“Cuando Toledo me pidió que lo acompañe como su jefe de campaña, le dije: “Mira, yo he estado con Andrade, déjame pedirle permiso, no puedo desvincularme así nomás”. Cuando le conté a Andrade me dijo: “Anda Carlos. Cualquiera menos Fujimori. Hay que sacarlo del juego. Llévate todo Somos Perú para apoyarlo en toda la maquinaria porque Toledo no va a tener tiempo de organizar una de segunda vuelta. Te autorizo””, contó Bruce en Caretas.

Fichajes Olenka Zimmermann en Avanza País La modelo y conductora de televisión Olenka Zimmermann figura como afiliada de Avanza País desde junio de 2024, según el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones.

Jales que polarizan

Avanza País ha sumado todo tipo de figuras y de todos los ámbitos, durante los últimos cuatro meses. Tienen jales políticos como el exministro de Educación, Óscar Becerra, así como jales del mundo televisivo como la modelo y conductora Olenka Zimmermann, quien se afilió en junio pasado.

Bruce no era el único descontento con las nuevas incorporaciones. La molestia también existe en la actual bancada del tren, específicamente en Patricia Chirinos, Alejandro Cavero y Adriana Tudela. Según las fuentes legislativas, los tres parlamentarios evalúan su permanencia en el partido.

La situación de Chirinos es la más complicada. El partido le quitó a Chirinos la coordinación del Callao para dársela al exalcalde de Ventanilla, Omar Marcos, pero la estocada final fue la incorporación de Paul García -actual pareja de la congresista Rosselli Amuruz- con quien Chirinos lleva una enemistad política desde hace varios años en el primer puerto.

“Nosotros no queremos llevar a nadie que sea mochila pesada, un ejemplo en Patricia Chirinos”, dicen desde el partido del tren. Desde la facción parlamentarias, consideran que existe un ninguneo a la bancada. “Simplemente no toman en cuenta al grupo parlamentario, hacen cosas a nuestras espaldas. nos ningunean constantemente y traen gente al partido que no suma un centímetro al país”, explicó una fuente allegada a la bancada.

Otro ejemplo es el caso es la incorporación del abogado Ángel Delgado, quien intentó inscribir su propio partido Peruanos unidos: ¡Somos libres!, pero terminó afiliándose a Avanza País a finales de junio. Según las fuentes legislativas, Delgado siempre se ha expresado de mala manera sobre Cavero, sobre todo en la última campaña electoral.

En su cuenta de Instagram, el congresista Cavero publicó una imagen con la frase: “No te quedes donde no te quieren, tú no eres Nicolás Maduro”. En el partido, esto ha sido tomado como un anticipo de su salida.

A estas desavenencias, se suma la descoordinación que existe entre el partido y la bancada. “Cuando se decidió no asistir a la reunión con la presidenta Dina Boluarte, el secretario general [Aldo Borrero] publicó una carta innecesariamente agresiva sin consultar nada con la bancada. No les dijeron absolutamente nada”, cuentan desde el Parlamento.

No es la primera vez que la bancada muestra desavenencias con la dirigencia partidaria. Esta vez, la pugna ha vuelto a revivir por considerarse que el partido deja de ser liberal para convertirse en conservador. Existen dos escenarios posibles para las próximas semanas: una reconciliación (como ya ha sucedido en años anteriores) o la salida de los congresistas siguiendo los pasos de Bruce (al menos Cavero y Tudela tendrían las puertas abiertas en otros partidos como el de Añaños).