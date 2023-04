El excandidato a la Alcaldía de Lima Daniel Urresti cumplirá su condena de doce años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en el penal de Virgen de la Merced luego de que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) dispusiera su traslado a dicho centro penitenciario ubicado dentro del Complejo Militar de Chorrillos.

Actualmente, cumplen condena en dicho penal personajes como Edwin Donayre y ex miembros del Grupo Colina. Antauro Humala, autor del ‘andahuaylazo’, también estuvo recluido en este establecimiento y protagonizó diversos escándalos.

En un primer momento, Urresti fue clasificado al penal Miguel Castro Castro (San Juan de Lurigancho); sin embargo, el INPE informó que “por razones de seguridad personal” se ordenó el cambio de establecimiento del recluso.

Javier Llaque, jefe del INPE, explicó en diálogo con RPP que no se clasificó en primera instancia al excongresista a Virgen de la Merced, debido a que a este penal solo ingresan exmilitares mediante una solicitud de traslado.

Llaque detalló que en dicha prisión cumple con un régimen ordinario, el cual le permite circular por el patio del penal por un lapso de 12 horas, desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

Tres horas más tarde, a las 9:00 p.m., Urresti y los otros reos son encerrados en sus celdas. Dicho régimen también permite que el ex candidato presidencial reciba visitas los fines de semana.

Con la llegada de Urresti, este centro penitenciario ahora cuenta con 29 internos, entre los que figuran también el exparlamentario Edwin Donayre y exmiembros del Grupo Colina.

Una población mucho menor a la del penal Castro Castro que, según el último informe estadístico del INPE, alberga a más de 4500 reos, cuando su aforo es de 1142.

Fuentes cercanas al INPE consideraron que el traslado de Urresti “se justifica” debido a que se trata de un ex ministro del Interior y congresista y en el penal Castro Castro cumpliría condena con delicuentes comunes. “Sí amerita un espacio más reservado”, explicaron.

También indicaron que se trata de un “penal chico”, donde “no entran ni 30 personas y está dentro del Complejo Militar de Chorrillos”. “Tiene un patio grande, que es una cancha de fulbito, y espacios para talleres”, agregaron.

Asimismo, subrayaron que “ni a este penal, ni al de Challapalca (Tacna) se pueden clasificar directamente” a quienes son condenados a prisión.

En tanto, el ex viceministro de Justicia Gilmar Andía recordó que las condiciones de Virgen de la Merced son distintas porque el establecimiento es parte de un “convenio” entre el INPE y las Fuerzas Armadas. También subrayó que una de las condiciones para estar recluido en dicho penal es ser un ex militar y ser adulto mayor.

“Urresti cumple con la condición por ser un exmilitar, además, a raíz de la pandemia se determinó que quienes sean internados ahí sean de la tercera edad. Urresti también cumple con ambos criterios”, señaló.

Para Andía, pudo haber influido también el hecho de que haya sido ex ministro del Interior y ex gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos debido a que pudo haberse ganado “muchos enemigos en el mundo del hampa” .

El ex viceministro explicó que Virgen de la Merced no es un penal de “máxima seguridad” debido al tipo de internos que tiene. Asimismo indicó que al no ser un centro en condiciones de hacinamiento, a diferencia del penal Castro Castro, hay un “mejor control” y “mejores condiciones para llevar una condena”.

Inicialmente, tras conocer la condena contra Urresti por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en el año 1988, su abogado, Alexander Leiva, anunció que pediría el traslado del exparlamentario al penal Virgen de la Merced.

“Ante la decisión del INPE, de enviarlo al penal Castro Castro, nosotros estamos presentando mañana (viernes) a primera hora un escrito al INPE pidiendo que, por la calidad que él tiene de general en retiro del Ejército, se le traslade al penal Virgen de la Merced, en Chorrillos, que es un penal que ha sido hecho para militares y exmilitares”, dijo el 13 de abril.

Sin embargo, posteriormente, dio marcha atrás argumentando que su patrocinado se encontraba “bien anímicamente” y que evaluarían la solicitud de cambio de penal.

Luego, anunció que planteará un pedido ante la sala penal que sentenció a su patrocinado para que la ejecución de la sentencia se suspenda, debido a que elevarán un pedido de nulidad ante la Corte Suprema. “El Código Procesal Penal del 2004 establece que cuando se emite una sentencia condenatoria contra una persona, se puede suspender la ejecución hasta que el órgano superior se pronuncie”, aseveró Leiva el pasado 14 de abril.

Además… Condena Daniel Urresti, excongresista y ex candidato presidencial, fue sentenciado el pasado 12 de abril a doce años de prisión por el asesinato del periodista Hugo Bustíos, corresponsal de la revista Caretas, ocurrido el 24 de noviembre de 1988.

En la sentencia se estableció que Urresti atacó con disparos a Bustíos y al también periodista Eduardo Rojas junto con otros militares, y luego detonó un artefacto explosivo sobre el cuerpo del primero.

La sala penal precisó que quedó probado que Bustíos fue asesinado por militares. Con ello descartó la versión de Urresti, quien culpaba de la muerte a grupos terroristas.

Polémicos internos del penal Virgen de la Merced Urresti cumple condena en este establecimiento 1 Edwin Donayre Condenado por el Caso 'Gasolinazo' El ex legislador de APP fue condenado en 2019 a cinco años y seis meses de prisión efectiva por el caso 'Gasolinazo'. El excongresista permanece recluido en el penal Virgen de a Merced luego de ser trasladado en 2020 debido al Covid-19. Antes de ser encarcelado, Donayre pasó seis meses en la clandestinidad. Fue capturado en Puente Piedra.Donayre cumple con una sentencia de cinco años de cárcel en su contra por el robo sistemático de combustible del Ejército, delito que perpetró en el 2006 cuanto estuvo a cargo de la Comandancia de la Región Militar Sur del Ejército Peruano. 2 Miembros del Grupo Colina Condenados por asesinato En agosto de 2020, junto con Donayre, fueron trasladados a Virgen de la Merced los exmilitares Juan Rivero Lazo (78), Carlos Pichilingue Guevara (63), Santiago Martín Rivas (62) y Jesús Sosa Saavedra (61). Todos ellos condenados por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. 3 Antauro Humala Condenado por el 'andahuaylazo' Antauro Humala fue sentenciado a 25 años de prisión por el ‘andahuaylazo’, donde fallecieron cuatro policías y dos etnocaceristas fallecieron. En junio del 2018, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) lo sancionó por haber pretendido usar las instalaciones del penal Virgen de las Mercedes, donde estaba recluido por ser exoficial del Ejército, como sala de reuniones con fines políticos y por haber dado una entrevista sin permiso.

Un año después, en junio del 2019, Humala fundó desde su internamiento el partido Frente Patriótico con miras a las elecciones. La comunicación con sus seguidores se dio a través de una llamada telefónica. Unos meses después, en agosto, Antauro Humala recibió una sanción disciplinaria precisamente por la comunicación que estableció desde el penal con seguidores del etnocacerismo.

Hacia fines de ese año, en octubre, las autoridades del penal Virgen de la Merced recomendaron trasladar a Humala a otro centro penitenciario, por medidas de seguridad, y luego de haber ofrecido una entrevista a un medio de comunicación en julio del 2019. Finalmente, Humala fue trasladado al penal de máxima seguridad Ancón II junto a otros 14 internos luego de que el INPE decidiera clausurar temporalmente el de Virgen de la Merced.