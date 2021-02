El candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, consideró este domingo que el Gobierno de Francisco Sagasti estaría “cometiendo genocidio” si no permite que las empresas privadas importen vacunas contra la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria.

Indicó que la Constitución no indica en ningún lugar que los privados no pueden importar un bien para salvar la vida de los ciudadanos.

“Este Gobierno de Sagasti tiene, de una buena vez, que permitir que los privados tipo AFP y compañías de seguro compren las vacunas para sus afiliados y traigan un lote de vacunas solidarias. [No permitir esa importación] se llama genocidio”, sostuvo en diálogo con ‘Agenda Política’.

“Han tomado al Perú como rehén, entonces, estamos todos acá con la vacuna china que no llega, que es la más cara del mundo, es la peor; entonces, es una violación que linda con el genocidio. ¿Dónde dice en la Constitución que uno no tiene derecho a salvar su vida? He tenido dos personas cercanas a mí fallecidas por culpa de esta política genocida que ya lleva un año”, señaló.

En otro momento, López Aliaga afirmó que no busca “polarizar” al país con sus propuestas de campaña sino “hermanarlo”. Destacó que al participar en política deja su vida empresarial “por la patria, por Dios, y por la gente”.

“Si estoy hermanándolo [al Perú], cómo voy a polarizar. Serán contrincantes políticos que quieren etiquetarme, pero es parte del juego sucio político. Soy una persona muy transparente. Soy empresario, estoy dejando mi vida por la patria, por Dios, y por la gente que está sufriendo y es mi obligación en este momento entrar a la política”, manifestó.

