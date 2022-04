Fuerza Popular no participará en las elecciones para la Alcaldía de Lima. En enero de este año, el excongresista César Combina había anunciado que aceptaba la propuesta del partido naranja para ser precandidato al municipio capitalino y la propia Keiko Fujimori proclamó su retorno a la agrupación con la que ya había postulado al gobierno regional de Junín en 2014.

César Combina, incluso, grabó un video junto a Keiko Fujimori y anunció su intención de integrar una alianza opositora –a nivel de los comicios municipales- al gobierno de Pedro Castillo, lo que no tuvo mayor eco en otras tiendas. Sin embargo, este martes la propia lideresa de Fuerza Popular informó que declinaban de presentar un candidato para la alcaldía limeña.

“Las fuerzas de oposición debemos unirnos para defender nuestras libertades”, escribió en Twitter. “Por eso, Fuerza Popular declina de participar en las elecciones para la alcaldía de Lima. Sin mayor condición que preservar nuestra democracia, apoyaremos una candidatura que logre integrar a quienes creemos que Lima no debe caer en manos del populismo o la izquierda”, afirmó a modo de excusa.

El propio César Combina afirmó que “la Patria por encima de las aspiraciones personales” y que había “tomado la decisión de retirar la candidatura de Fuera Popular a Lima como mensaje a todos los partidos, candidatos y vecinos demócratas: La UNIDAD debe ser el camino, y para ello hay que tener desprendimiento y madurez”.

El exlegislador de Alianza Para el Progreso por Junín figura ahora como precandidato del fujimorismo a la Municipalidad de San Isidro. “Pedro Castillo y su Gobierno quisieron poner a peruanos contra peruanos (…) Por eso, desde San Isidro les demostraremos que la unidad siempre triunfa. San Isidro será el bastión de la libertad y la democracia”, expresó este miércoles al respecto.

Miguel Torres, jefe de asesores de la bancada de Fuerza Popular y personalidad cercana a Keiko Fujimori, ensayó una explicación y dijo que declinar la candidatura era necesario de cara a que haya unidad frente al “peligro de que una administración de corte comunista pueda hacerse de la capital del Perú”. “Vamos a apoyar a aquel candidato democrático que logre la mayor cantidad de convocatoria”, comentó a RPP Noticias.

“Lo que va a hacer Fuerza Popular es escuchar a los distintos candidatos de fuerzas democráticas. Esto no se resume exclusivamente a Renovación [Popular, cuyo candidato es Rafael López Aliaga], pero tampoco lo excluye”, añadió Miguel Torres. El fujimorista desestimó que la poca intención de voto de César Combina en las encuestas haya tenido que ver con lo ocurrido, ya que “las elecciones municipales no se definen con tantos meses de anticipación”. y afirmó que fue un “decisión conjunta” con él.

¿Qué impacto tendrá esta decisión en las elecciones en Lima y en el partido Fuerza Popular? El Comercio conversó con tres analistas políticos que señalan que esta decisión se enmarca en una tendencia en la que el fujimorismo no ha tenido éxito en sus múltiples intentos para ganar la alcaldía de Lima. Lo más cerca que estuvieron fue dos segundos lugares obtenidos durante la segunda mitad de los noventas, durante el régimen de Alberto Fujimori.

¿Cómo impactará que Fuerza Popular no tenga candidato a la alcaldía de Lima a las elecciones municipales?

Paolo Sosa: “Quizás a este punto es la mejor decisión que han tomado. Una candidatura municipal -más allá de los resultados- habría desgastado políticamente a un partido que ya está bastante debilitado. Más aún cuando un “aliado natural” como López Aliaga va a competir por los mismos votos. Quizás, en su lógica, es mejor ser cuestionados por no presentar una candidata que por perder otra elección”.

Fernando Tuesta: “No creo que tenga mayor impacto. Es un hecho que está a mucha distancia el día de la elección, la cual a estas alturas no concentra ningún interés en el ciudadano. En segundo lugar, el fujimorismo nunca fue importante en Lima a nivel municipal (…) incluso en el mejor momento del fujimorismo en los noventas. No se puede medir la fuerza del fujimorismo en Lima. Quizás han decidido no tener una votación catastrófica”.

Katherine Zegarra: “Fuerza Popular no es un partido que tenga mucho éxito en las elecciones subnacionales, en específico en Lima. La figura de César Combina no necesariamente le sumaba. La justificación que brindaban de ser una unidad opositora al gobierno no podría necesariamente significar los intereses de los limeños, estos tienen que ver con la solución de problemáticas de su vida diaria: transporte, seguridad, temas más municipales”.

César Combina aparece inscrito para la Alcaldía de San Isidro

¿Se equivocó Fuerza Popular con la elección de César Combina como el precandidato que no llegó a ser?

Paolo Sosa: “La decisión que han tomado parece indicar, cuando menos, un cálculo negativo sobre las posibilidades de su precandidato. Sin embargo, las elecciones en Perú, especialmente las municipales, son bastante abiertas. Nadie hubiera apostado de arranque que [Susana] Villarán o [Jorge] Muñoz iban a ganar la alcaldía”.

Fernando Tuesta: “César Combina es un político que ha pasado por muchas tiendas. Ha estado en el fujimorismo, ha denostado al fujimorismo y ha regresado. Entiendo que, en las tiendas fujimoristas, no fue bien visto. Se pensó quizás que su actuación antigobiernista en el último periodo podría acarrear cierta tracción, pero no tuvo el efecto deseado. Creo que fue un error de Keiko Fujimori. Ella consideraba que era importante, pero a todas luces no lo fue, desde el inicio.

Katherine Zegarra: “Creo que es un traspiés y una equivocación de Fuerza Popular el presentar un candidato y luego retirarlo, demostraría un poco de improvisación y no haber calculado realmente el peso de un candidato para las municipales de la capital. En general, creo que la imagen de César Combina no era necesariamente la más atractiva (…) Quienes buscan alcanzar la alcaldía tienen como marca temas que les interesan a los ciudadanos, como [Daniel] Urresti y [George] Forsyth con la seguridad”.

¿Es esta una señal de un debilitamiento o un declive de Fuerza Popular como fuerza política?

Paolo Sosa: “Es una estrategia propia de un partido que teme perder y consolidar la imagen de derrota. En 2014, competir a nivel local era conveniente para la candidatura de Keiko Fujimori porque le daba la imagen de partido nacional que quería transmitir y al mismo tiempo le ayudaba a probar alianzas con políticos independientes. Fue su laboratorio para las congresales. En ese momento Fujimori era la principal lideresa de la oposición y no tenía denuncias en la Fiscalía. Hoy el escenario es distinto y se nota el debilitamiento del partido”.

Combina fue congresista de APP entre el 2020 y 2021. Antes, postuló al gobierno regional de Junín en el 2014 con Fuerza Popular y también perteneció al PPC.

Fernando Tuesta: “Entre el 2016 y el 2021, el fujimorismo perdió mucho (…) Fuerza Popular sí sigue siendo protagonista, pero nuevamente, es una corriente muy personalista. Donde no está presente un Fujimori, no hay más. No hay algo que lo junte, que lo identifique de manera más amplia y versátil. Corrientes políticas como el fujimorismo, que es importante en la política peruana en los últimos 30 años, no desaparecen de la noche a la mañana”.

Katherine Zegarra: “No creo que esto signifique un declive de Fuerza Popular. No es que sean un partido que haya dominado previamente las elecciones subnacionales. Su peso mayor está en las nacionales, además de características partidarias a diferencia de otras organizaciones políticas. Es una equivocación, mas no significa el fin de Fuerza Popular.

¿Por qué el fujimorismo no ha podido ganar la alcaldía de Lima?

Paolo Sosa: “Es una tendencia que vale la pena estudiar. Sin embargo, yo si creería que, en otro contexto, esta era una elección perfecta para el fujimorismo debido al rechazo al gobierno. Pero pesa mucho que esa oposición esté fragmentada en distintas candidaturas y que la lideresa del fujimorismo esté muy desprestigiada”.

El anterior candidato fujimorista a la alcaldía de Lima fue Diethell Columbus, quien logró unos 180 mil votos y quedó en octavo lugar en el 2018. Luego fue elegido congresista por Fuerza Popular en el 2020.

Fernando Tuesta: “El fujimorismo es una corriente política personalista y dinástica. Allí donde ha partido un Fujimori, han tenido buenas votaciones. Allí donde no, han tenido bajas y malas votaciones. Y no tuvieron los cuadros destacados, alternativos, complementarios suficientes (…) Además hay un tema que ahora dificulta más al fujimorismo: hay un sector de la derecha limeña que ahora tiene mayores competidores, como la de López Aliaga.

Katherine Zegarra: “En parte, creo que están los esfuerzos de la propia organización política, que se ha concentrado en el éxito electoral de Keiko Fujimori. El esfuerzo de Fuerza Popular siempre ha sido las elecciones generales. Para que tuvieras un candidato o candidata fuerte para las municipales tendría que realmente invertir y crear una figura fuerte en el fujimorismo. El liderazgo de Fuerza Popular siempre se ha concentrado en los Fujimori”.

Un historial de derrotas en Lima

Desde la aparición del fujimorismo en los noventas, los partidos vinculados a Alberto y Keiko Fujimori han participado en la mayoría de elecciones para la alcaldía de Lima. En 1995, solo meses después de que Alberto Fujimori tuvo su primera reelección con el 64% de votos en primera vuelta, Jaime Yoshiyama Tanaka fue el candidato del fujimorismo en Lima.

En 1995, solo meses después de que Alberto Fujimori tuvo su primera reelección con el 64% de votos en primera vuelta, Jaime Yoshiyama Tanaka fue el candidato del fujimorismo en Lima.

ASÍ LES FUE A LOS CANDIDATOS FUJIMORISTAS POR LIMA (Fuente: Infogob-JNE)

Año Candidato fujimorista Partido Votos obtenidos (Porcentaje de válidos) Votos del ganador (Porcentaje de válidos) Puesto entre los candidatos 1995 Jaime Yoshiyama Tanaka Cambio 90 - Nueva Mayoría 1,376,771 (47.933%) 1,495,533 (52.067%) Segundo 1998 Juan Carlos Hurtado Miller Vamos Vecino 1,021,323 (32.660%) 1,837,226 (58.751%) Segundo 2002 Diego Uceda Vamos Vecino 63,006 (1.768%) 1,421,809 (39.899%) Sexto 2006 Carmen Lozada Sí Cumple 163,956 (4.000%) 1,960,588 (47.827%) Séptimo 2014 Alberto Sánchez Aizcorbe Fuerza Popular 135,364 (2.660%) 2,583,745 (50.771%) Quinto 2018 Diethell Columbus Fuerza Popular 142,913 (2.699%) 1,907,693 (36.034%) Octavo

El exministro, hoy acusado por lavado de activos en el caso de los presunto aportes ilícitos a las campañas de Keiko Fujimori, quedó en el segundo lugar detrás de Alberto Andrade.

Un destino similar tuvo el siguiente candidato fujimorista, Juan Carlos Hurtado Miller, quien en 1998 perdió ante Alberto Andrade por una distancia incluso más amplia.

Luego de la caída del régimen fujimorista, la próxima elección municipal fue el 2002. El candidato vinculado al fujimorismo fue Diego Uceda de Vamos Vecino, el mismo partido de Hurtado Miller. Quedó en el quinto lugar con unos 63 mil votos. En el 2006, Carmen Lozada obtuvo unos 163 mil votos con el partido Sí Cumple, pero solo alcanzó el séptimo puesto.

En el 2010 no hubo un candidato propio del fujimorismo. En 2014, con Fuerza Popular ya como la principal agrupación naranja bajo el liderazgo de Keiko Fujimori, el candidato fue Alberto Sánchez Aizcorbe, quien sumó unos 135 mil votos y quedó en el sexto lugar. Similar suerte corrió Diethell Columbus en el 2018, con unos 142 mil votos y en el octavo lugar entre el resto de aspirantes.