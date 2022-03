Conforme a los criterios de Saber más

A poco menos de siete meses de las elecciones regionales y municipales, el exministro del Interior Daniel Urresti (Podemos Perú) y el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular) lideran la intención de voto para la alcaldía de Lima con 20% y 19%, respectivamente, de acuerdo a la última encuesta de El Comercio-Ipsos.

Urresti tiene mayor respaldo en el nivel socio económico C con 24%, mientras que López Aliaga en el A con 28% [ver infografía]. Ambos fueron candidatos a la presidencia de la República en las elecciones general del año pasado.

Detrás de ellos está el exalcalde de La Victoria George Forsyth (Somos Perú) con 11%. El exfutbolista también intentó llegar a Palacio de Gobierno sin éxito. Incluso, su partido Victoria Nacional no logró pasar la valla del 5% en las elecciones al Parlamento, por lo que perdió su inscripción.

Otros potenciales candidatos al sillón municipal que figuran en el estudio de opinión son Luis Molina (Avanza País) y Richard Acuña (Alianza para el Progreso) con 4%, Zenaida Solís (Partido Morado), César Combina (Fuerza Popular), y Sergio Tejada (Juntos por el Perú) con 2%. Y al menos cinco eventuales postulantes tienen 1%, entre ellos Carlomagno Chacón, de Acción Popular, y Yuri Castro, de Perú Libre.

Para el analista político Pedro Tenorio, el respaldo a Urresti y López Aliaga tiene relación con dos de los principales problemas de Lima: la inseguridad ciudadana y la falta de gestión. Agregó que estas cifras son un buen punto de partida para ambos, pero subrayó que en los próximos meses este panorama puede cambiar.

“No hay nada definitivo aún, hay mucho camino por recorrer. Lima está en una situación bastante crítica, hay un grupo de electores que piden más seguridad y otros que exigen mayor gestión. Entonces, Urresti es asociado con lo primero, y López Aliaga con el otro factor por su experiencia como empresario”, manifestó a El Comercio.

Tenorio refirió que ambos postulantes son políticos que “polarizan” y que ello a largo plazo puede ser un punto en contra, porque les será más difícil sumar a sectores del centro.

“Si polarizas mucho, al final solo te quedas con tus incondicionales y no accedes a la masa que está en el centro. Los ciudadanos también quieren a un alcalde por cuatro años y que esté comprometido todos los días, si más adelante se llaman a elecciones presidenciales, ¿Urresti y López Aliaga dejarían la municipalidad para tentar la Presidencia?”, subrayó.

La politóloga Kathy Zegarra refirió que como la campaña municipal aún “no ha calentado”, estos resultados benefician a quienes “son más conocidos”, como Urresti, quien ha sido ministro del Interior, congresista y candidato presidencial y López Aliaga, empresario que estuvo cerca que pasar a la segunda vuelta en las elecciones generales.

“Es claro que existe una relación de Urresti con la seguridad, y esta correlación calza con su intención de voto en el sector C, [que vive] en zonas donde los servicios del Estado presentan una alta deficiencia, entre ellos el de seguridad. Por su lado, López Aliaga representa un discurso populista, aún no he visto propuestas suyas para la capital”, remarcó a este Diario.

El factor Forsyth

Zegarra también dijo que Forsyth no puede ser descartado en este momento por el hecho de que Victoria Nacional, su anterior partido, no tenga presencia hoy en el Parlamento. “[Sus opciones en Lima] van a depender mucho de cómo será su estrategia de comunicación política y, él también podría capitalizar el tema de seguridad [por lo hecho en La Victoria]”, añadió.

Al respecto, Tenorio indicó que el exalcalde de La Victoria aún no se ha lanzado oficialmente y tampoco tiene presencia en el debate.

“No se le ve criticando a Jorge Muñoz, o intentando liderar una posición alternativa al alcalde de Lima, como por momentos lo hace Urresti en Twitter o en entrevistas. Por el momento, Forsyth es un fantasma, y tal vez, es cuando mejor le va, cuando no habla. Pero yo creo que va a tener un escollo importante y es haber dejado a medias el trabajo que venía realizando en La Victoria”, sostuvo.

Tenorio también señaló que el 1% de Chacón, de Acción Popular, se debe a que “no lo conocen”, pero considera difícil que el partido de lampa vaya a lograr la reelección en Lima, sobre todo porque Muñoz no ha hecho un gran trabajo en el capital.

Zegarra, por su lado, indicó que, si el alcalde de Magdalena logra subir su intención de votos y posicionarse, es probable que sus oponentes “pongan el tema de Muñoz en la agenda”.