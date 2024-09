El nuevo canciller, Elmer Schialer Salcedo, sigue generando incertidumbre con sus declaraciones. Además de decir el día de su juramentación que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”, el ministro de Relaciones Exteriores también evitó este miércoles llamar fraude a lo ocurrido el 28 de julio en el país llanero y condenar abiertamente al dictador Nicolás Maduro.

Ante las críticas por haber dicho, tras jurar en el cargo en reemplazo de Javier González-Olaechea, que “los problemas de Venezuela deben ser resueltos por los venezolanos”, Schialer negó este miércoles que exista un giro en la posición del Perú con respecto a ese país y que sus declaraciones fueron mal interpretadas. Primero lo hizo en una entrevista con TV Perú y, horas después, durante una conferencia de prensa luego de la sesión del Consejo de Ministros.

Sin embargo, su rectificación no terminó de convencer a parlamentarios de distintas bancadas, incluso el legislador Alejandro Muñante (Renovación Popular) ha pedido que lo citen a la Comisión de Relaciones Exteriores y otras voces demandan su remoción.

“Ese es un tema absolutamente delicado. Nuestra posición, la del Perú, es una posición firme, demócrata y a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos. El detalle lo veremos después”. Canciller Elmer Schialer, en diálogo con la prensa tras jurar en el cargo el 3 de septiembre.

Durante la gestión de su antecesor, Javier González - Olaechea, el gobierno condenó el fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela realizadas el último 28 de julio. Además, demandó que se publiquen las actas electorales.

Los dichos del nuevo ministro durante su primera interacción con la prensa fueron blanco de críticas de especialistas, quienes advirtieron que representan un cambio en la política exterior del país.

Este miércoles por la mañana, Schialer dijo que sus declaraciones no fueron entendidas en su contexto por la prensa y aseveró “que no hay un cambio de giro” con respecto a la situación venezolana.

“Quiero señalar con toda claridad, prístina claridad, que no hay un cambio de giro, no hay un cambio de posición del Perú con respecto a la situación Venezuela. Eso espero que quede claro”, subrayó a TV Perú.

Sobre la orden de detención contra Edmundo González Urrutia, Schialer respondió: “Hemos sido absolutamente claros, en comunicados sin ningún ambage. El Perú no acepta ese tipo de acciones y actitudes, y demandamos el pleno respeto de los derechos humanos de todos y cada uno de los venezolanos”.

Agregó que la presidenta de la república, Dina Boluarte, está viendo “al minuto” lo que sucede en Venezuela.

En otro momento, saludó la iniciativa del congresista Alejandro Muñante para que sea invitado a la Comisión de Relaciones Exteriores para dar explicaciones sobre su primer pronunciamiento. “Es una obligación que cumplo gustosamente cuando se me invite”, afirmó antes de que el portavoz de Renovación Popular formalizara su solicitud.

Posteriormente, en la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros, Schialer volvió a negar que el Perú haya virado de rumbo sobre la situación de Venezuela, pero ante una pregunta directa de un reportero de RPP evitó calificar de fraude los resultados electorales del 28 julio, solicitar que se muestren las actas de votación y referirse a Nicolás Maduro como dictador. Ello bajo el argumento de que la posición del país ya se plasmó en sendos comunicados.

“Yo soy el canciller de la República y tengo la obligación de asesorar a la señora presidenta en este ámbito, pues ella dirige la política exterior. La diplomacia es un oficio discreto y paciente. Sin duda alguna, nosotros quisiéramos tener soluciones mucho más rápidas a muchos problemas en el mundo; sin embargo, los problemas toman el tiempo que tienen que tomar, pero tenemos que ser firmes en los principios y cautos en el accionar y en eso está comprometido profundamente el Perú, no solo en una política de Estado sino, en particular, la señora presidenta de la República”, señaló de manera evasiva.

Además… DATO Schialer descartó que su llegada a Torre Tagle ocasione un retraso en la ejecución y organización del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en el Perú en noviembre de este año. “Quiero asegurarles que no hay ningún bache, no hay ninguna llanta baja, en la ejecución y organización del APEC”, puntualizó.

Preocupación persiste en el Congreso

Para parlamentarios de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular el giro en la postura del canciller no fue suficiente. El portavoz de la bancada celeste, Alejandro Muñante, solicitó a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Auristela Obando, que cite a Schialer para que “explique si habrá un cambio en la postura peruana con respecto a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, a raíz de sus recientes y cuestionables declaraciones”.

🚨 #URGENTE | Conforme lo he anunciado, he oficiado a la presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del @congresoperu, para que cite con grado de urgencia al nuevo Canciller, Elmer Schialer, para que explique si habrá un cambio en la postura peruana con respecto a la… pic.twitter.com/W4RIwE1fan — Alejandro Muñante🇵🇪 (@AlejoMunante) September 4, 2024

En tanto, Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular), expresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, dijo a El Comercio que era “obvio que lo iban a mandar a rectificar porque hoy (miércoles) hay Consejo de Ministros”.

“El problema de Venezuela es el problema de toda la región. Es un problema de migraciones que afecta a todos los países”, expresó.

“Lo de ayer lo despinta. Sabía que hoy (miércoles) lo iban a obligar a declarar [...] Es una barbaridad que hayan removido a González- Olaechea, castigan el éxito”, acotó.

Aguinaga se mostró de acuerdo con la iniciativa de Alejandro Muñante para que se cite al canciller a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Por su parte, Edward Málaga indicó que las nuevas declaraciones del ministro “no calman los ánimos” debido a que “son ambiguas” puesto que carecen de “un pronunciamiento firme sobre el fraude, los secuestros, las muertes y la orden de arresto a Edmundo González”. “Nada de lo que es la ‘carne’ del asunto ha sido, está siendo muy cuidadoso en tocar esos temas y eso no se condice con la declaración de que no ha cambiado la postura peruana. [El exministro] González Olaechea fue más frontal y esta postura es cuidadosa”, opinó en diálogo con este Diario.

“Esto tiene que ser explicado porque el tema es muy importante para el Perú”, añadió.

Patricia Chirinos, su compañera de bancada, exigió la renuncia del canciller Schialer y envió un oficio a la presidenta Boluarte solicitando la remoción inmediata del citado funcionario.

“¡Basta de cobardía! Frente a la dictadura chavista no hay espacio para diplomacias débiles. La señora Boluarte ha fracasado rotundamente al poner en manos de un canciller temeroso la defensa de nuestra política exterior. El pueblo peruano no va a ser cómplice de la tiranía de Maduro. Por eso, exijo la renuncia inmediata de Elmer Schialer. ¡El Perú no se doblega ante dictadores!”, escribió en su cuenta de X. En la publicación compartió un oficio dirigido a la jefa de Estado.

¡Basta de cobardía! Frente a la dictadura chavista no hay espacio para diplomacias débiles. La señora Boluarte ha fracasado rotundamente al poner en manos de un canciller temeroso la defensa de nuestra política exterior. El pueblo peruano no va a ser cómplice de la tiranía de… pic.twitter.com/BPAKecsdUE — Patty Chirinos (@PattyChirinosVe) September 4, 2024

De otro lado, José Cueto (Honor y Democracia) señaló que estará pendiente de las “acciones” del flamante ministro. Además, estimó que la congresista Obando citará a Schialer “para que dé las explicaciones y precise cuál es la posición del Perú con respecto a lo sucedido en Venezuela”.

Sobre las recientes declaraciones del ministro, respondió: “Espero que realmente sea así. Me gustaría verlo en la Comisión de Relaciones Exteriores para poder aclarar ese tema”.

El portavoz de Perú Libre, Flavio Cruz, aseguró que “no hay respaldo” de su bancada a las declaraciones del ministro y que la postura del partido del lápiz “es que Venezuela debe resolver sus problemas, soberanamente, sin injerencias”.

Desde la clandestinidad, el prófugo líder de su partido también se había pronunciado sobre los movimientos en Torre Tagle, celebrando la salida de González Olaechea.

“La salida del facho canciller Javier González-Olaechea es el único cambio significativo del Gabinete. Esperemos que la nueva gestión reaperture relaciones diplomáticas con México, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte y la RASD (República Árabe Saharaui Democrática)”, escribió en X.

La salida del facho canciller, Javier González-Olaechea, es el único cambio significativo del Gabinete. Esperemos que la nueva gestión reaperture relaciones diplomáticas con México, Venezuela, Bolivia, Corea del Norte y RASD. — Vladimir Cerrón (@VLADIMIR_CERRON) September 4, 2024

Las veces que el Perú condenó el fraude en Venezuela

28 de julio Comunicado conjunto "Los cancilleres de los países Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay seguimos de cerca los acontecimientos en Venezuela y consideramos indispensable que se cuente con garantías de que los resultados electorales respetarán a cabalidad la voluntad popular expresada por el pueblo venezolano en las urnas. Eso solo podrá conseguirse mediante un conteo de los votos transparente, que permita la verificación y control de veedores y delegados de todos los candidatos".

29 de julio Llamada en consulta a embajador peruano en Venezuela "El Gobierno del Perú expresa su condena ante las irregularidades presentadas en el desarrollo de la jornada electoral que se desarrolló en Venezuela y el intento de las autoridades de ese país de consolidar el fraude. En aras de la transparencia y el fiel reflejo de la voluntad del pueblo venezolano, el Perú exige una auditoría sin limitaciones al software de transmisión de la data del sistema electoral venezolano y que sea realizada por expertos de otros países y organismos especializados. Ante la gravedad de la situación, la Cancillería ha dispuesto el llamado en consulta a Lima de nuestro Embajador en Venezuela".

31 de julio Perú informa ruptura de relaciones con Venezuela "Se hace de conocimiento de la opinión pública que, en la fecha, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha informado mediante nota diplomática su decisión de romper relaciones diplomáticas con nuestro país. Al lamentar tal decisión, el Perú reitera su posición respecto de las múltiples irregularidades producidas antes y durante el proceso electoral desarrollado el 28 de los corrientes en ese país, lo que constituye un auténtico fraude electoral".





16 de agosto Declaración conjunta sobre Venezuela Los países abajo firmantes, reunidos en Santo Domingo de Guzmán, hacemos un firme llamado a la sensatez y la cordura en Venezuela. República de Argentina

Canadá

República de Chile

República Checa

República de Costa Rica

República del Ecuador

Reino de España

Estados Unidos de América

República de Guatemala

República Cooperativa de Guyana

República Italiana

Reino de los Países Bajos

República de Panamá

República del Paraguay

República del Perú

República Portuguesa

República Dominicana

República de Surinam

República Oriental del Uruguay

Unión Europea



23 de agosto Comunicado Conjunto sobre sentencia TSJ Venezuela "Los Gobiernos de Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazamos categóricamente el anuncio del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que el día de ayer indicó haber concluido una supuesta verificación de los resultados del proceso electoral del 28 de julio, emitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), y que pretende convalidar los resultados sin sustento emitidos por el órgano electoral".

2 de septiembre Rechaza orden de aprehensión contra Edmundo González Urrutia "El Perú rechaza enérgicamente la orden de aprehensión emitida por el Juez del Juzgado Especial Primero del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra el señor Edmundo González Urrutia. Este amedrentamiento evidencia, una vez más, el desconocimiento de la voluntad popular y el recrudecimiento de la represión gubernamental. El Perú reitera una vez más que continuará apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y la libertad".