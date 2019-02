Costa: “Vizcarra necesita apoyo, tiene una bancada que no es muy unida”

El portavoz de la Bancada Liberal, Gino Costa, afirmó este lunes que su grupo no se considera oficialista, pero aclaró que sí apoyan al Ejecutivo, porque dieron junto al presidente Martín Vizcarra “la misma batalla electoral” y “compartimos el mismo plan de gobierno, así que existen grandes afinidades”.

Costa también afirmó que el mandatario “necesita apoyo” en el Parlamento, porque su bancada, la de Peruanos por el Kambio, no es unida ni fuerte.

►¿Y Toledo para cuándo?, la columna de Diana Seminario



►Ollanta Humala y Nadine Heredia: el camino hacia la acusación [INFORME]



“El presidente necesita apoyo en el Congreso, tiene una bancada no muy numerosa, no muy unida y no muy fuerte y, por lo tanto, haremos lo necesario para respaldarlo, pero no somos la bancada oficialista y no nos consideramos como tal”, manifestó el ex ministro del Interior en comunicación con El Comercio.

El congresista dijo que pareciera que algunos integrantes de Peruanos por el Kambio han sentido celos, porque Vizcarra recibió en Palacio de Gobierno a su agrupación.

“Parecería que sí [que sienten celos], pero todo esto a partir de una reunión que hemos tenido con el presidente, parece que la reacción ha sido desproporcionada”, remarcó.

Gino Costa, además, refirió que la Bancada Liberal tiene coordinaciones con Peruanos por el Kambio, pero “no una especial”.

El parlamentario Carlos Bruce (PpK) indicó que su bancada no vota con los liberales, sino que ellos secundan al oficialismo.

“No es que nosotros votemos con la Bancada Liberal, ellos votan con nosotros, coincidimos en votaciones, lo cual está bien, ojalá que así continúe, la mayoría de congresistas de la bancada estamos de acuerdo en ser un apoyo al gobierno de Martín Vizcarra”, subrayó en diálogo con este Diario.

El congresista Juan Sheput aseguró ayer que el jefe de Estado ha convertido a los liberales en los nuevos oficialistas.

“El señor Vizcarra le ha dado la espalda a Peruanos por el Kambio, se pasea con sus amigos de la Bancada Liberal, acá el problema no es de nosotros, sino de Vizcarra, que ha decidido hacer de la Bancada Liberal, la bancada oficialista. También al Nuevo Perú. Por los postulados que estos señores defienden, nosotros no alejamos”, expresó.

El portavoz de PpK, Jorge Meléndez, dijo esperar que el cambio de nombre del partido no afecte la relación que tiene su bancada con el gobierno.