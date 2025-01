Con la presidenta Dina Boluarte, González Urrutia solo sostuvo una videoconferencia el lunes pasado. En la cita también participó el canciller Elmer Schialer.

Según informó Palacio de Gobierno vía la red social X, Boluarte “le reafirmó el compromiso del país con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos [...] por lo que no reconoce los resultados de las elecciones [venezolanas] del 28 de julio de 2024, tal como fue anunciado por la autoridad electoral [de ese país]”.

En la información difundida cerca a las 8 p.m. del lunes, Palacio no se refiere a González Urrutia como presidente electo, aunque señala que en Venezuela se infringieron las leyes electorales, “desconociéndose así la voluntad legítima del pueblo” venezolano.

Esta noche, la señora presidenta Dina Boluarte sostuvo una fructífera conversación por videoconferencia con @EdmundoGU, a quien le reconoció su liderazgo, coraje y valentía en todas sus acciones desplegadas a nivel internacional en favor de la democracia en Venezuela, así como… pic.twitter.com/sfsEDrT8wQ — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 7, 2025

A fines de julio último, el entonces canciller Javier González Olachea dijo que el gobierno de Dina Boluarte reconocía como presidente electo de Venezuela a González Urrutia. No obstante, en setiembre, el jefe de Gabinete Ministerial, Gustavo Adrianzén, negó este hecho.

“[González Urrutia] no puede ser el presidente electo. No tenemos ninguna comunicación oficial del Estado peruano reconociendo esa condición para el señor González Urrutia. Hemos pedido que se haga un reconteo (…) porque entendemos, además, que tiene que ser dentro del marco del proceso electoral donde se tienen que revisar esas actas [de votación], afirmó el Adrianzén en RPP Noticias.

Lee también: Venezuela rompe relaciones con Paraguay por respaldo a opositor Edmundo González Urrutia

Unos días después, en una presentación ante el Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, remarcó que proclamar al ganador de las elecciones es “un poder exclusivo y excluyente del órgano electoral venezolano” y que “no sería correcto que otro país “se arrogue esa función”.

La oposición venezolana ha denunciado que hubo fraude en las elecciones y reivindica la victoria de González, tras acceder y publicar en Internet el 85% de las actas electorales. Según estos documentos oficiales, el opositor ganó a Nicolás Maduro con más de 30 puntos porcentuales de diferencia.

Pendiente

En comunicación con El Comercio, el excanciller Luis Gonzales Posada afirmó que tras el primer acercamiento entre Boluarte y González Urrutia, lo que sigue es que el gobierno peruano lo reconozca como presidente electo de Venezuela. De lo contrario, “no tendrían sentido las conversaciones que se han dado hoy [este lunes], serían un absurdo”.

Gonzales Posada, quien también fue presidente del Congreso, explicó que el referido reconocimiento al líder opositor venezolano puede contribuir en el aislamiento internacional a Maduro, a quien calificó de “mafioso”.

“Esta reunión es un primer paso. Es un gesto positivo y se deben dar otros pasos adicionales en los próximos días. Las democráticas occidentales deben aislar al régimen corrupto, genocida y que ha cometido fraude electoral en Venezuela. Y, además, señalar a las autocracias que respaldan a Maduro como Cuba, Nicaragua, Honduras, México y Colombia”, expresó.

En tanto, el exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea dijo que la videoconferencia entre Boluarte y González Urrutia “es un paso importante, pero insuficiente”.

“Es importante para reafirmar su adhesión a la democracia”, añadió.

Horas antes de conocerse la videollamada, González Olaechea había recordado que Boluarte calificó, en su momento, de “fraude lo acometido” en Venezuela por el régimen de Maduro, “la correlación directa es que el Perú emita, aunque parezca redundante, un comunicado reconociendo a González Urrutia como presidente electo”.

El excanciller refirió que, tras su salida del gobierno, “se produjo un cambio [de postura] respecto” a Caracas.

Además, advirtió que es posible que después de la juramentación de Maduro, el próximo 10 de enero, se vaya a producir un nuevo éxodo venezolano.

“La salida [a la crisis en ese país] implica varias operaciones ‘tenaza’. Se deben congelar los fondos de los narcojerarcas venezolanos, incluyendo las cuentas de sus familiares directos y saludar la implosión de los mandos medios de los cuarteles para que derroquen y apresen a las cabezas, controlen el territorio y el orden público, amnistíen a los presos políticos y convoquen a elecciones libres”, acotó.

En tanto, el excanciller Eduardo Ferrero Costa añadió que el gobierno no ha manifestado una postura tajante. “Es una posición en favor del señor Edmundo González, en favor de la democracia en Venezuela. [...] Pero hay dos cosas que no se ven. Primero, no dice que el gobierno de Maduro en el tercer periodo es ilegítimo. No lo dice de manera expresa. Y tampoco se atreve a decir que el señor Edmundo González es el presidente electo de Venezuela”, dijo en diálogo con El Comercio.

Añadió que González Urrutia pudo haber optado por no venir al Perú debido a que el gobierno no lo ha reconocido como presidente electo o porque tiene una agenda muy complicada.

El punto de vista

El internacionalista Francisco Belaunde sostuvo que aún está por verse si habrá una declaración formal del gobierno de Boluarte reconociendo a González Urrutia como el presidente de Venezuela.

“Aunque sí es un gesto importante que hayan sostenido esa comunicación, queda la duda. Habrá que ver qué pasa el 10 [de enero]. El 10 no hay escapatoria. Tiene que reconocer a Edmundo González”, dijo a El Comercio.

Antes de conocerse la viodeollamada, Belaunde señaló como probable que González Urrutia no haya incluido al Perú en su gira porque la postura del gobierno de Boluarte sobre su elección aún le generan dudas.

“No se sabe exactamente la postura del gobierno peruano, el canciller anterior [González-Olaechea] había dicho que sí reconocían la elección de González Urrutia, pero el gobierno no lo ha reiterado. El Perú no tiene relaciones diplomáticas con Venezuela, pero la posición del Perú no es tan clara como lo era hace seis meses. Por eso, no lo han incluido”, manifestó.

Belaunde indicó que la coyuntura amerita que Torre Tagle sincere su postura sobre si el líder opositor venezolano cuenta o no con su reconocimiento como ganador de las elecciones del 28 de julio pasado. Aunque precisó que este gesto que se tuvo con Guaidó “no condujo a mucho”.

Belaunde también remarcó que para González Urrutia “juntarse con Boluarte no es la mejor propaganda”, debido a que a nivel internacional la presidenta peruana “es muy cuestionada” en el campo de los derechos humanos, a raíz de las muertes durante las protestas que se dieron entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.

Horas antes de conocerse la reunión que sostuvieron Boluarte y González Urrutia por videoconferencia, el excanciller Francisco Tudela señaló que existe “una actitud evasiva” por parte del gobierno de Boluarte sobre la situación de González Urrutia.

“El Perú es un país que se dice democrático, pero no quiere confrontar el problema de la legalidad democrática en Venezuela. Sobra los argumentos para que tomar una posición, en el sentido, de que González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, está la Carta Democrática de la OEA. Callar y tener una actitud evasiva y equivocada exhibe el poco carácter [de esta administración]”, subrayó a El Comercio.

Tudela sostuvo que el Perú “no puede dejar de ver la realidad de Venezuela”, al recordar que la oposición en ese país ha mostrado las actas electorales.

También refirió que es probable que el líder opositor venezolano no haya incluido a Lima en su gira, porque el gobierno de Boluarte “está dentro de una matriz ideológica que no repudia a Cuba y a Venezuela”.

“Hace unos días hemos visto que la Cancillería emitió un comunicado de elogió a Cuba. La matriz de la cual procede Dina Boluarte es Perú Libre, que es cercano a regímenes de tipo bolivariano”, expresó.

El factor Guaidó

El excanciller Allan Wagner señaló que es una posibilidad que se dé una nueva ola migratoria, una vez que comience el tercer mandato de Maduro. “Se tienen que tomar medidas para que no ocurra la avalancha que sucedió hace algunos años, ya tenemos poco más 1 millón de venezolanos viviendo en el país”, complementó.

Wagner indicó que hace unos años cuando Juan Guiadó fue designado como presidente provisional de Venezuela por el entonces Congreso de ese país, el Perú lo reconoció e, incluso, nombró un embajador en Lima. Pero su mandato expiró junto con el tiempo de la cámara alta de ese Parlamento y no hubo una salida a la crisis venezolana.

“Esa experiencia ha demostrado que no fue una buena solución, se debe encontrar una solución, a través de la cual se reconozca la voluntad del pueblo venezolano”, concluyó.





Por su parte, el internacionalista Francesco Tucci recordó que durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) se impulsó la formación del Grupo de Lima, a fin de presionar al régimen de Maduro para darle una salida a la crisis en Venezuela. No obstante, señaló que los sucesivos cambios de gobierno en el Perú y la inestabilidad política han generado un debilitamiento en el escenario internacional.

“La inestabilidad de los gobiernos peruanos han hecho perder este impulso con relación a la cuestión venezolana. Y que el líder de la oposición venezolana no haya tomado en cuenta pasar por el Perú, a pesar de que la notable presencia de la comunidad venezolana en el país es una señal, y se debe a la incertidumbre relacionada a la inestabilidad del gobierno peruano y al choque entre poderes”, expresó.

En comunicación con este Diario, Tucci, además, dijo que en este momento la imagen del gobierno de Boluarte “es débil”.

Fuentes cercanas a Torre Tagle indicaron a El Comercio que no hubo ningún contacto con González Urrutia para que pueda visitar el país.

Más información

La bancada de Renovación Popular le solicitó, a través de una carta, a la presidenta Boluarte, a que reconozca oficialmente a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, como lo ha hecho países democráticos como Estados Unidos, Argentina, Ecuador y Paraguay.

(Foto: El Comercio)

LÍNEA DE TIEMPO