El Poder Judicial anunció que el lunes 3 de abril emitirá la resolución sobre el pedido de prisión preventiva contra la cabecilla terrorista Martha Huatay, quien está siendo procesada como responsable del atentado en la calle Tarata, en Miraflores, ocurrido en 1992.

El magistrado Jorge Luis Chávez Támariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, informó esto al finalizar la audiencia virtual que se llevó a cabo este 30 de marzo, luego de que esta fuera aplazada en dos oportunidades debido a que no se pudo notificar adecuadamente a la investigada.

En la sesión, el fiscal Pablo César Espinoza fue el encargado de exponer los motivos por los cuales corresponde dictar esta restricción contra Huatay, quien cumplió una condena previa de 25 años por terrorismo en el 2017 y que, luego, procedió a abandonar el Perú rumbo a Argentina en junio del 2022.

Luego de manifestar que contaban con testimonios de otros investigados y de exagentes de la Dircote que la sindicaban como la dirigente del Comité de Socorro Popular, brazo militar de Sendero Luminoso que organizó el atentado en la calle Tarata, el representante del Ministerio Público advirtió que no se podía dictar una medida menos intensa que la prisión preventiva.

“La imputada ya se fugó del país, se encuentra en Argentina y no ha vuelto desde el 2022, resulta imposible aplicar una medida (de comparecencia) a una persona que no domicilia en el Perú pues la citada investigada no cuenta con domicilio conocido en el país”, advirtió el fiscal.

Esta audiencia se llevó a cabo de manera inaplazable luego que se postergaran audiencias previas porque no se pudo notificar a Martha Huatay hasta que el juez dispuso que se lleve a cabo este procedimiento a través de edictos penales tal y como se estableció en la audiencia previa del 23 de febrero.