La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez (Frente Amplio), participó en el debate que se llevó a cabo esta mañana en el pleno para tomar la decisión de acatar o no la orden que salió del Poder Judicial para suspender de manera temporal la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC) y señaló que se debe defender el fuero parlamentario pero a través de la ley, “no pasando sobre ella”.

“Se tiene que defender (la labor del Congreso), realmente sí, pero ¿cómo se defiende? Usando los recursos legales y la ley, no pasando por sobre ella, no desacatando los mandatos judiciales porque estamos jugando con el Estado de derecho, señores. El Poder Legislativo no está exento de control. Ese es el equilibrio de poderes”, señaló.

Mirtha Vásquez usó uno de los dos minutos que se le otorgó a cada una de las bancadas durante el debate para ratificar la decisión de la Junta de Portavoces, para no atender la resolución judicial que aprobó una medida cautelar y ordenó suspender la elección de miembros del TC:

Para eso, la titular del Parlamento dejó la Mesa Directiva y se sentó en su sitio en el hemiciclo, desde donde señaló que tenía el derecho de expresar el motivo detrás de la votación de la bancada del Frente Amplio.

“Diferencien qué significa esa prerrogativa de no estar sujeto a un mandato imperativo. Eso no se aplica acá. El mandato imperativo no quiere decir que vamos a incumplir con las resoluciones judiciales”, manifestó.

La congresista recordó que existe antecedentes del Congreso, en los cuales se han atendido resoluciones judiciales que han contradicho decisiones tomadas por los legisladores.

“Me ratifico en mi defensa del fuero parlamentario. Sí, lo vamos a defender pero en estricto cumplimiento del mandato y las leyes”, concluyó Mirtha Vásquez al asegurar que esta posición la brindó durante la Junta de Portavoces que se convocó la noche del martes para evaluar la medida cautelar del Poder Judicial.

