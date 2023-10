Me presento, soy Franklin Belén. Actualmente, cuento con una agencia de SEO aquí en Perú, donde gestiono clientes que me acompañan desde mi inicio en 2021. En mi corto período como consultor SEO, he ayudado a varias marcas y empresas a posicionarse exitosamente en los primeros lugares de búsqueda en el ranking de Google.

Posicionando en Google la página web de Piel bella

La página web que tomaremos de ejemplo es una clínica estética - Piel Bella que brinda servicios en Lima, Perú.

Ahora bien, para empezar el trabajo de consultoría SEO, nos dirigimos a la herramienta donde mapea el crecimiento de la web, en este caso, de la clínica estética. Lo que podemos notar en este primer acercamiento y observación es un crecimiento paulatino y sostenido desde el día 22 de octubre del año pasado, teniendo buenas cifras en general.

Sin embargo, el proyecto comienza a decaer a mediados del 15 de enero del presente año 2023, perdiendo posicionamiento y tráfico en los motores de búsqueda.

¿Por qué sucedió esto con esta página web?

Esto es, porque a la página web se le realizó una reestructuración a nivel de diseño y esto originó que se perdieran muchas URLs, hicieron cambios que no fueron consultados en el área de SEO, perdiendo todo el trabajo anteriormente realizado.

El proyecto, desde luego, no estaba en nuestras manos. Este llegó mucho después, iniciando el proyecto en marzo del presente año y desde que tomamos el control del área de SEO, al principio no había un crecimiento importante cosa que es normal en la estrategia de SEO ya que para notar resultados sólidos se requieren 6 meses, en general era muy minúsculo el crecimiento en posicionamiento y tráfico.

Sin embargo, el crecimiento se empezó a gestar con mayor contundencia luego del 4to mes de impulsar estrategias bien planteadas en el área de SEO.

Estrategia realizada para posicionar una empresa en Google

Entre las estrategias realizadas para el posicionamiento de la página web, en este caso, de una clínica estética, están:

Comenzar con un briefing: Muy importante este punto para empaparnos un poco más con la empresa y conocer sus diversos servicios.

Realizar una auditoría SEO general de la web: Conocer en qué estado se encuentra el proyecto, con errores cuenta, puntos débiles y puntos fuertes.

Hacer un buen estudio de palabras clave: Realizar una búsqueda detallada de los diferentes términos o palabras clave para posicionar sus servicios.

Reestructurar la página web: Después de todos los puntos mencionados, se reestructuró la página para que Google pueda entenderla correctamente.

Implementar nuevas URLs: Se comenzó a crear una URL específica por cada categoría y sus respectivos servicios.

Crear contenido para el blog: También se acompañó de una estrategia de contenidos para dar indicaciones a Google como los referentes en el sector.

Armar una estrategia de backlinks: Una de las estrategias pilares que no debe faltar en ningún proyecto, ya que es como la gasolina que impulsa los puntos mencionados anteriormente.

Seguimiento: El seguimiento es lo fundamental en los proyectos de SEO. No basta con tan solo ejecutar acciones y dejarlo al destino; hay que realizar un seguimiento constante a cada acción que se ejecuta para ver si fue positiva o negativa, y en base a ello, tomar las siguientes acciones. Esto nos permite estar en los primeros lugares de Google, no solo para 1 o 2 términos, sino contar con aproximadamente 64 términos dentro de los primeros lugares.”

¿Por cuantos términos esta posicionando actualmente la página web?

Aquí le mostramos un cuadro de cuántos términos tenemos posicionados en el buscador de Google actualmente en octubre de 2023.

Top 1 a 3: 64 términos Top 4 a 10: 215 términos Top 11 a 20: 289 términos Top 21 a 50: 1375 términos Top 51 a 100: 2019 términos

¿Cómo ha evolucionado el tráfico orgánico después de los puntos mencionados?

Aquí le adjuntamos las capturas de pantalla para que pueda visualizar la evolución del crecimiento orgánico.

Aquí visualizamos que en el mes de marzo de 2023 solo manejábamos un tráfico orgánico de 14 visitas mensuales, esto es tráfico orgánico, nada pagado, solo se está tomando en cuenta los usuarios que buscan en Google y llegan a tu página web.

En el mes de octubre de 2023, pasamos de obtener solo 14 visitas orgánicas mensuales a obtener 3,797 visitas orgánicas mensuales sin pagar a Google o las redes sociales.





Gracias a los puntos anteriormente mencionados, hemos experimentado un crecimiento mucho más constante y sostenible. La página web ha subido en posicionamiento en los motores de búsqueda y ha aumentado la cantidad de tráfico, todo esto es el resultado de trabajar intensamente en el proyecto durante al menos 8 meses.

Y no solo estamos hablando de tráfico o posicionamiento, sino también de consultas que llegan al WhatsApp. De igual manera, se pueden visualizar muchas más métricas dentro del área SEO, como, por ejemplo, cuántos clics se realizan en el botón de WhatsApp.

Resultados del posicionamiento en Google de la página web

Algunos de los términos que tenemos posicionados para la página web en los primeros rankings de búsqueda de Google son, por ejemplo:

Los resultados aquí mencionados pueden variar según la fecha en que lo estés revisando.

4° lugar: en Google clinica estetica

2° lugar en Google: botox en lima

1° lugar en Google: baby botox precio

1° lugar en Google: peeling facial precio

1° lugar en Google: micropigmentación de labios

1° lugar en Google: microblanding lima

La gran mayoría de términos que manejamos se encuentran en los primeros lugares de búsqueda en el ranking de Google. Esto es posible gracias al seguimiento constante que realizamos al proyecto y que monitoreamos mes a mes.

Con ello logramos que cada vez tengamos muchos más términos dentro de los primeros lugares de búsqueda de Google. Y esto implica un mayor tráfico, más usuarios, más visitas y, en definitiva, más consultas por el canal de WhatsApp u otro mecanismo para captar clientes.

Deseas posicionar tu negocio o empresa en Google

