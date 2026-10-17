Atención: Corte de agua en Lima. (Foto: Facebook)
Atención: Corte de agua en Lima. (Foto: Facebook)
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Ate (6:08 a.m. hasta 3:00 p.m.)

  • Urb. Tilda
  • Asoc. Fortaleza de Vitarte

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Santa Anita (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)

  • Parcialmente Santa Anita
  • Área comprendida: Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Ate (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)

  • Urb. Mayorazgo
  • Urb. La Merced

La Molina (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)

  • Parcialmente La Molina
  • Área entre Av. La Fontana, Av. La Universidad, Jr. Las Tipuanas, Av. Raúl Ferrero, Límite con A.H. Viña Alta, Límite con Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 1ra y 2da etapa, Límite con Coop.Viv. Constructores, Límite Urb. Portada del Sol 3ra etapa, Límite Urb. Praderas de La Molina y Límite distrital Santiago de Surco
  • Área entre Av. Melgareio, Límite distrital de Ate, Límite distrital Cieneguilla, Límite distrital Pachacámac, Límite con A.H. Huertos de La Molina y Av. La Molina

La Molina (9:00 a.m. hasta 9:00 p.m.)

  • Urb. Las Lomas de La Molina Vieja
  • Conjunto Residencial Alameda I

La Molina (1:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)

  • Urb. Las Laderas de Melgarejo
  • Urb. Santa Patricia I, II y III etapa
  • Urb. Far West Villas
  • Urb. Pablo Boner
  • Urb. Pablo Cánepa
  • Urb. El Banco de Javier Prado
  • Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II, III y IV Etapa

LUNES 19 DE OCTUBRE

Ate (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)

  • A.H. Huaycán zona N
  • Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D
  • UCV-270
  • UCV-177
  • UCV-177B
  • UCV-177 C
  • UCV-175B
  • UCV-175C