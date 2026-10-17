El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Ate (6:08 a.m. hasta 3:00 p.m.)
- Urb. Tilda
- Asoc. Fortaleza de Vitarte
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
Santa Anita (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)
- Parcialmente Santa Anita
- Área comprendida: Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.
Ate (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)
- Urb. Mayorazgo
- Urb. La Merced
La Molina (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)
- Parcialmente La Molina
- Área entre Av. La Fontana, Av. La Universidad, Jr. Las Tipuanas, Av. Raúl Ferrero, Límite con A.H. Viña Alta, Límite con Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 1ra y 2da etapa, Límite con Coop.Viv. Constructores, Límite Urb. Portada del Sol 3ra etapa, Límite Urb. Praderas de La Molina y Límite distrital Santiago de Surco
- Área entre Av. Melgareio, Límite distrital de Ate, Límite distrital Cieneguilla, Límite distrital Pachacámac, Límite con A.H. Huertos de La Molina y Av. La Molina
La Molina (9:00 a.m. hasta 9:00 p.m.)
- Urb. Las Lomas de La Molina Vieja
- Conjunto Residencial Alameda I
La Molina (1:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)
- Urb. Las Laderas de Melgarejo
- Urb. Santa Patricia I, II y III etapa
- Urb. Far West Villas
- Urb. Pablo Boner
- Urb. Pablo Cánepa
- Urb. El Banco de Javier Prado
- Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II, III y IV Etapa
LUNES 19 DE OCTUBRE
Ate (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)
- A.H. Huaycán zona N
- Asoc. de Productores San Martín de Porres Mzs. A, B, C, D
- UCV-270
- UCV-177
- UCV-177B
- UCV-177 C
- UCV-175B
- UCV-175C
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