El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 17 DE OCTUBRE

Ate (6:08 a.m. hasta 3:00 p.m.)

Urb. Tilda

Asoc. Fortaleza de Vitarte

DOMINGO 18 DE OCTUBRE

Santa Anita (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)

Parcialmente Santa Anita

Área comprendida: Entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray, Urb. Los Chancas de Andahuaylas.

Ate (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)

Urb. Mayorazgo

Urb. La Merced

La Molina (9:00 a.m. hasta 11:00 p.m.)

Parcialmente La Molina

Área entre Av. La Fontana, Av. La Universidad, Jr. Las Tipuanas, Av. Raúl Ferrero, Límite con A.H. Viña Alta, Límite con Urb. Las Lomas de La Molina Vieja 1ra y 2da etapa, Límite con Coop.Viv. Constructores, Límite Urb. Portada del Sol 3ra etapa, Límite Urb. Praderas de La Molina y Límite distrital Santiago de Surco

Área entre Av. Melgareio, Límite distrital de Ate, Límite distrital Cieneguilla, Límite distrital Pachacámac, Límite con A.H. Huertos de La Molina y Av. La Molina

La Molina (9:00 a.m. hasta 9:00 p.m.)

Urb. Las Lomas de La Molina Vieja

Conjunto Residencial Alameda I

La Molina (1:00 p.m. hasta 11:50 p.m.)

Urb. Las Laderas de Melgarejo

Urb. Santa Patricia I, II y III etapa

Urb. Far West Villas

Urb. Pablo Boner

Urb. Pablo Cánepa

Urb. El Banco de Javier Prado

Asoc. Vivienda San Francisco de Asís I, II, III y IV Etapa

LUNES 19 DE OCTUBRE

Ate (8:00 a.m. hasta 8:00 p.m.)