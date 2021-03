Hablar de Amy Gutiérrez es referirse a uno de los talentos peruanos que pese a la pandemia por el COVID-19 no se ha detenido y viene buscando la manera de seguir con su música vigente. Ella aprovechó mucho su contenido en redes sociales, cantó cumbia con Papillón (agrupación top en el género de la cumbia) e incluso participó en la telenovela “Princesas” que fue transmitida por America TV. Conversamos con ella para que nos cuente sobre su presente y futuro con la música.

—¿Qué lección te viene dejando esta pandemia?

Bueno, de alguna manera ha paralizado todo, ¿no? Creo que los ingresos que teníamos nosotros los artistas, que vivíamos de los shows, conciertos, que es nuestro trabajo, no son los mismos que tenemos ahora. Es muy difícil. Aparte de eso y más allá del dinero, extrañar a la gente. Es algo que uno como artista extraña un montón. En este momento nos tocó ser creativos comenzando a desarrollar formatos virtuales, conciertos online y el trabajo con marcas vía redes sociales. Cuando uno quiere, siempre hay opciones con las que uno puede seguir trabajando con cuidado.

MIRA ACÁ | Beyoncé: su historial de nominaciones y victorias en los Premios Grammy

—¿Qué tal la experiencia de actuar en ‘Princesas’?

Fue una experiencia muy bonita. A mí me encanta actuar. Años atrás yo he sido actriz de teatro musical desde los 15 o 16 años hasta los 18 años. Es muy diferente actuar en televisión que en un teatro musical, en un lugar donde ves gente en vivo. Si bien es cierto me ayudó mucho eso, el actuar en televisión fue uno de las experiencias más bonitas. A mí me ayudó un montón. Recuerdo que empezamos a grabar antes de la pandemia. Luego la pandemia vino y tuvimos que paralizar cerca de medio año. Durante la pandemia, cuando empezaaron a abrirse centros comerciales, se reactivaron las grabaciones y volvimos de una forma diferente: todo dentro del lugar para grabar la novela con mucho cuidado, al cien por ciento con cada detalle. También fue una forma de poder desestresarme. A mí me encanta actuar y espero que no sea la última oportunidad que se me brinde para poder actuar y lo pueda seguir haciendo en televisión.

—¿El ser artista te ayudó a manejar mejor un personaje?

Pierdes el miedo a las cámaras para poder actuar o pararte en un escenario. Yo creo que esa es la clave para poder actuar. Yo sí le tengo mucho respeto e igual me pongo nerviosa, pero ya no le tengo miedo. Antes sí, pero eso me ayudó a tener más confianza en mí misma. Esa es la clave de todo: tener confianza.

—¿“La voz kids” fue tu primera aparición en la TV?

Yo tuve otras apariciones cuando era más pequeña, pero “La voz kids” fue el programa por el que más me conoció la gente. Fue el programa me llevó a tener oportunidades grandes, pero só estuve en otros programas como “Perú tiene talento”, “Qué tal sábado”, “Vidas extremas”, “Ponte play”, “Por amor al Perú”, “Megashow”. En algunos llegué a la final. En unos gané y otros ni pasé, los resultados fueron variados.

—¿Pero participaste por iniciativa propia o presión de tus padres?

Era una decisión mutua. A mí me encantaba mucho el hecho de subir a cualquier escenario que sea para cantar. No buscaba tanto ganar, pero mis papás vieron ese don en mí. A mi papá le encanta la música al igual que mi mamá. Mi papá canta; mi mamá, no. Pero ellos aman la música. Ellos me empujaban a ir a los programas de televisión, algunos concursos interescolares o concursos de la Municipalidad del Callao. Era como algo mutuo y ellos se encargaban de buscar un anuncio por internet para ir concursos, por ejemplo.

—¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?

He tenido muchos momentos muy especiales en mis 22 años. Si tuviera que elegir uno, fue el anteaño pasado cuando decido, a finales del 2019, utilizar el dinero que gané en los concursos para comprar el departamento para irme a vivir con mi familia. Ese momento no lo cambiaría por nada del mundo. No lo podía creer cuando me entregaban las llaves del departamento donde vivo. Eso fue uno de los logros más importantes que tuve.

—¿Te sientes realizada profesionalmente?

No, para nada. Siento que he logrado muchas cosas. Pero cuando uno logra cosas, quiere más. Yo creo que no voy a sentir que hice todo hasta cuando cumpla 80 años y tenga mi familia, mis hijos, nietos que me puedan cuidar y, además, que sigan mis pasos musicales. Yo creo que ahí me podría sentir realizada, pero por ahora siento que tengo mucho por lograr: escenarios que pisar, muchos premios que ganar con mi música, muchas canciones por cantar y grabar. Aún me faltan muchos proyectos que están ahí en camino, que también quiero lograr.

—En esos proyectos que mencionas buscas conseguir esa internacionalización que todo artista anhela

Es complicado por la pandemia, pero la internacionalización es uno de mis objetivos pronto a mediano plazo. Por ahora con mi equipo tengo un plan estratégico que incluye la gira en el extranjero, que iba a ser en Europa y Estados Unidos, pero se tuvo que paralizar hace un año por la pandemia. Todavía está ahí ya que se ha postergado, no se ha cancelado. También están presentes las colaboraciones con los artistas internacionales reconocidos. Eso me va a ayudar. Ojalá que eso me lleve a participar en premios internacionales. Eventualmente si Dios me lo permite firmar con una disquera internacional importante.

—¿Con qué artistas internacionales quieres grabar?

Yo quiero grabar con un montón de artistas. Quiero grabar con Marc Anthony, Tito Nieves, La India, Tony Vega, quienes son íconos de la salsa. Por ahora tengo un feat con N’klabe que ya va salir y otro que me lo estoy guardando que no puedo decir pero ya vas a saber con quién, porque ya se está grabando. Ya he grabado unos feats con Ania, Papillón, Deyvis Orozco, que son artistas que yo admiro mucho.

—¿Qué tal la experiencia de cantar cumbia con Papillón?

Yo siempre he querido hacer algo diferente, salir de mi zona de confort. Hacer cumbia para mí es complicado por el tema de la rítmica. Entonces tomé la decisión de arriesgarme. Además que Papillón es un grupo reconocido de muchos años. Si bien es cierto ha venido cambiando su formación, sigue su misma esencia. Cuando yo recibí la propuesta arriesgué y lo hicimos. Estoy muy feliz de que la canción le haya gustado a la gente. Me hice muy amiga de todas las chicas de Papillón, de sus músicos también, No sabía que me podía gustar mucho hacer cumbia. Así que no descarto hacer, más adelante, colaboraciones con cantante de cumbia.

—Me contaron que hubo una escena en la canción ‘Amiga te advertí', que se grabó mil veces.

Gracias a Dios salió bonita la canción. Además que lo interpreté con Andrea Torres, que es una cantante extraordinaria, al igual que todas las chicas. Justo cuando estábamos grabando el videoclip en Barranco, había una escena donde Andrea tenía que darle una cachetada al chico llamado Álvaro y no le salía a Andrea porque ella es bien linda y noble. Imagino que nunca en su vida ha dado una cachetada porque no le salía. En las últimas tomas agarró coraje y le metió su cachetada a Álvaro. Salió muy bien la escena.

—¿Es la primera vez que haces otro género aparte de Salsa?

En realidad yo empecé cantando música criolla. Muy distinto a lo que hago ahora. Recuerdo que cantaba música de Lucia de la Cruz, que es una maestra. También de Eva Ayllón, que es una capa, y de otros artistas del género criollo que para mí fueron inspiración. De Carmencita Lara también canté algunas canciones. Ella viene a ser mi familiar, pero lejano. Es hermana de mi tio. Después, cuando cumplí 10 años, me metí a una escuela de canto. Mi profesor hasta el día de hoy se llama Juan Capaza, quien me enseño géneros musicales. Empecé a escuchar a Laura Pausini, Sin Bandera, David Bisbal, entre otros artistas. Cuando inicié, cantaba baladas pop en “La voz kids”. Luego de ganar ese concurso saqué mi primera canción, una balada pop llamada ‘Alguien’, que ahora la relancé en salsa. Creo que el único género musical que no pensé cantar fue la salsa y la cumbia, pero cuando las cosas no las planeas salen mejor.

CONOCE AQUÍ | El casette: precursor de la música en el bolsillo

—¿Cuán importante para ti es la música?

Me ha salvado de muchas cosas y momentos feos. La vida no es color de rosa siempre. Los artistas somos sensibles. A mi me ha tocado pasar momentos no tan bonitos y la música me ha salvado de muchos momentos así. Es maravilloso poder compartirlo con otras personas nutriéndote de géneros musicales. Yo no canto electro, no canto reggaetón, pero en mi caso escucho reggaetón y urbano. Mi papá canta la nueva ola y a mi mamá le encanta la cumbia, la salsa. El electro a mí me gusta cuando lo bailo. Nutrirte de todo eso ayuda a desestresarte.

—¿Cuál es el último playlist que vienes oyendo?

Espérame que ahorita lo busco (se ríe). La última canción que vengo escuchando —y ahorita te mando screenshot (nuevamente se ríe)— es “Cómo le explico”, un feat que hice con Ania. Es muy chistoso, pero qué bonito que uno sea fan de sus propias canciones. Es lindo. Amo esa canción que saqué con Ania llamada “Cómo te explico (Versión salsa)” porque no es solamente salsa, sino una funsón con pop y urbano. Me encanta, soy fan.

—¿Eres exigente con tu desempeño musical?

En realidad sí. Yo soy muy perfeccionista. Mi mánager me hace reaccionar y dice que debo aprender de los errores. Uno no puede engañarse así mismo. Mi mamá siempre me ayuda y aconseja. Por mi lado soy muy perfeccionista. Mis papás han sido mis motores y motivo. Sin ellos yo no podría haber cantado y creyendo en mi siendo un artista con valores. Desde el primer día en que les dije que quería ser cantante, sé que tuvieron mucho miedo porque el ser artista implica muchas cosas. Ellos no me retuvieron y siempre me apoyaron hasta cuando no lo hacía bien. Yo siempre no he cantado bien, pero se trata de mejorar.

—Si no hubieras sido cantante. ¿a qué te hubieras dedicado?

Tengo dos opciones. A lo largo del camino he descubierto ser amante del maquillaje. Si yo pudiera trabajar de maquilladora sería feliz. Por otro lado, cuando yo era chica, recuerdo que tenía 10 años, quería ser veterinaria. Amo a los animales. En mi casa tengo tres perritos que son mis hijos. En mi casa del Callao, con mi abuelita —que también amaba los animales— teníamos un conejo, loro, mono, perro y gatos. Siempre estuve rodeado de animales y los trato como personas. En mi mente está pendiente hacer un albergue para animales.

TE RECOMENDAMOS LEER: