2 de 5

Emily in Paris. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a la mismísima Emily, el personaje principal de la historia. Aunque el objetivo de la estilista Patricia Field fue mostrar la espontaneidad del personaje mediante su vestuario, sus looks inspiraron a más de una. Sus claves de vestir: siempre colorida, chic y muy (pero muy) arriesgada. (Foto: IG @lofficielitalia/ @myfashion.muses/ @fustany)