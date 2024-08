Hace unas semanas, la Universidad de Piura (UDEP) presentó oficialmente la Beca Arturo Woodman, un beneficio que permite estudiar una carrera de pregrado pagada al 100% a quienes ingresen a este centro académico a través de una postulación especial.

Integrada actualmente con más de nueve mil alumnos, la UDEP ha beneficiado en los últimos 25 años a alrededor de 14,700 alumnos con otros tipos de ayudas académicas a la que se suma ahora la Beca Arturo Woodman, una subvención permanente que Antonio Abruña, rector de esta institución, nos explica en entrevista con este diario.

¿Cómo nace la Beca Arturo Woodman?

“La Beca Woodman es un homenaje a don Arturo Woodman. Por lo que sé, cuando él fallece, su familia les pide a los amigos y familiares que en vez de comprar flores si por favor podían depositar una cantidad de dinero para luego hacer algo... En ese momento no sé si tenían claro lo de la beca pero es cuando se ponen en contacto con la ONG Piura en Acción que pretende ayudar a Piura sobre todo en situaciones de desastres naturales, que también está formada por muchos ex alumnos de la universidad y con la que tenemos una estrecha relación. A esta iniciativa se sumó también el BCP que es una institución en la que trabajó Woodman en vida y entonces el banco duplica la cifra que se tenía y se llega a juntar alrededor de 300.000 soles. Ya luego acuden a nosotros diciéndonos que ese dinero sea destinado para becas”, explica Abruña.

Es a partir de esta iniciativa que la UDEP piensa en la mejor forma de usar esta donación. En palabras de su rector, el monto aproximado que invierte un alumno en 5 años de carrera es 50 mil soles. Así que si usaban el dinero para ese fin, solo alcanzaría para un grupo reducido de alumnos.

“Lo que hicimos fue ingresar este dinero a nuestro fondo patrimonial, un fondo intangible compuesto por donaciones, cuyo rédito sirve para tres usos: infraestructura, investigación y becas. Esto permite que haya beca Woodman hasta que se acabe la universidad, es decir, el monto donado para la beca podrá generar rendimientos que permitirán prolongar durante mucho tiempo el apoyo a jóvenes con talento para estudiar, a pesar de sus limitados recursos económicos”.

¿Qué cubre la Beca Arturo Woodman?

La Beca Arturo Woodman tiene una cobertura para becas integrales que incluyen matrícula y pensiones e inglés requerido, según la malla curricular. Su renovación dependerá del rendimiento académico del becario.

¿Cuáles son los requisitos para optar por esta beca?

Estudiantes de quinto de secundaria, de instituciones educativas públicas o privadas a nivel nacional, con alto rendimiento académico que deseen estudiar en el campus de Piura.

Ser egresado del colegio y tener una edad límite de 18 años.

Tras inscribirse, el postulante a la beca deberá aprobar el examen de conocimientos, elaborar y exponer un texto escrito ante el comité organizador (Oficina de admisión UDEP – Familia Woodman y Piura en Acción), pasar una entrevista personal y sustentar su condición socieconómica.

¿Cuál es la cantidad de estudiantes de la UDEP y cuántos de ellos son becados?

La UDEP, al 2024 – I, cuenta con un total de 9.039 alumnos. El 17% se beneficia con alguna beca total o parcial, financiada por entidades públicas y privadas, mientras el 10% son beneficiarios de algún tipo de ayuda otorgada por la propia Universidad, a través de su Sistema de Becas.

¿Cuáles son los pasos que debo seguir para postularme?

Sistema de Becas UDEP Campus Piura / Campus Lima

Concurso de becas y semibecas para postulantes

Dirigida a aquellos postulantes que, contando con las capacidades académicas requeridas para cursar una carrera en nuestra universidad, no cuenten con los recursos suficientes para costearla. Esto posibilita su acceso a una vacante de matrícula subvencionada.

Campus Piura

Inscripciones en línea:

-Registro: Del 30 de agosto al 09 de setiembre hasta las 6:00 p. m. Inscríbete aquí (Plazo máximo de regularización de documentos: Martes 10 de setiembre hasta la 12:00 p.m.)

-Plazo máximo de pago: Martes 10 de setiembre hasta las 6:00 p. m.

Completar la inscripción en línea con los siguientes documentos: Fotografía actual (tamaño carné), fondo blanco (no selfies) y en formato .jpg;

DNI (ambos lados) en formato .pdf o archivo Word.

Si el postulante se encuentra en quinto año: libreta de notas de 5° de secundaria en formato .pdf o archivo Word.

Si el postulante ya culminó el nivel secundario: certificado de estudios o constancia de logros de aprendizaje en formato .pdf o archivo Word.

El día de la evaluación el postulante debe portar el DNI original, de otro modo no podrá rendir su evaluación. Si el postulante ha sufrido de pérdida o robo de su documento de identidad, podrá excepcionalmente, presentar su pasaporte (original) o el certificado de inscripción (C4) de RENIEC (original). Si el postulante no cuenta con ninguno de los tres documentos indicados anteriormente no podrá rendir su evaluación.

¿Cuál es el cronograma de evaluaciones para el semestre 2025-I?

Campus Piura

Inicio de inscripciones

Lunes 30 de agosto

Cierre de inscripciones

Lunes 09 de setiembre

Fecha evaluación

Sábado 14 de setiembre

Campus Lima

Convocatoria a partir de agosto.

DATOS -La UDEP se encuentra entre las 10 mejores universidades del país, según el prestigioso Ranking Mundial de Universidades QS 2024. -Además de la Beca Arturo Woodman, la UDEP cuenta con otro tipo de becas, entre ellas la Beca Patronato BCP, Becas Pronabec y la Beca COAR.

Información de becas en Campus Lima

Información de becas en Campus Piura

