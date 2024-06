Erick el ‘Loco’ Delgado contó como fue la vez que defendió a Luis Advíncula de un cobrador: “Tuve que sacar cara por él”

Erick Delgado es otro de los exfutbolistas que viene ganando notoriedad en su nueva faceta de analista deportivo. Y, en las últimas horas, el exarquero de Sporting Cristal ha generado polémica tras tener un contundente cruce de palabras con Diego Penny, golero del Deportivo Garcilaso. Sin embargo, el popular ‘Loco’ también se ha vuelto viral tras contar una particular anécdota que vivió junto a Luis Advíncula, jugador de la selección peruana y también nacido futbolísticamente en la institución rimense.

“De la selección me llaman algunos compañeros que tuve, estaban ahí en el bus, habían terminado de entrenar en el Monumental, y me dicen oe Loco por qué reniegas, quisieron hacer hora conmigo. No voy a decir los nombres, han sido tres. Les dije, muchachos, les mando los mejores deseos, todo excelente. Pero en esa llamada estaba Luchito Advíncula, queriéndose hacer el gracioso”, expresó el exguardameta.

Asimismo, Delgado añadió: “Le recordé a Luchito cuando lo tuve que defender cuando estábamos en el barrio, y le gritaron, y tuve que que ir a sacar cara por él porque un cobrador le estaba gritando. Es más, un saludo para Lucho”.

¿Qué le respondió Erick Delgado a Diego Penny?

“Tu puedes hablar del extranjero, te llevaron porque medías 1.97, y creyeron que estaban contratando a Courtois. Cuando se dieron cuenta, te pusieron un partido y te metieron 5, te devolvieron. Dices que estabas saliendo campeón en provincias. Cuando yo a los 18 años estaba tapando en primera, saliendo campeón, tu estabas en infantiles y ni eras titular. Es más, te enseñaron a tapar la pelota. Recuerda que le debes un montón a ‘Neneka’ (Elías Acevedo), que te hizo poner en el arco. Te invitaron un día a primera y te quedaste por eso. Jefferson se ha quedado callado, pero él sabe. Hasta él te decía que eras mano de picarón porque no agarrabas una”, sostuvo muy molesto Delgado.

Cuál es la lista de convocados de Perú para los amistosos ante Paraguay y El Salvador

Pedro Gallese - Orlando City (USA)



Anderson Santamaría - Atlas (MEX)



Miguel Araujo - Portland Timbers (USA)



Alexander Callens - AEK Atenas (GRE)



Luis Abram - Atlanta United (USA)



Luis Advíncula - Boca Juniors (ARG)



Jesús Castillo - Gil Vicente (POR)



Renato Tapia - Celta de Vigo (ESP)



Oliver Sonne - Silkeborg IF (DIN)



Marcos López - Feyenoord (PAB)



Wilder Cartagena - Orlando City (USA)



André Carrillo - Al Qadisiya (ARA)



Piero Quispe - Pumas (MEX)



Bryan Reyna - Belgrano (ARG)



Gianluca Lapadula - Cagliari (ITA)



Sergio Peña - Malmö (SUE)



Diego Romero - Universitario



Carlos Zambrano - Alianza Lima



Aldo Corzo - Universitario



Paolo Reyna - Melgar



Christian Cueva - Sin equipo



Franco Zanelatto - Alianza Lima



Andy Polo - Universitario



Alex Valera - Universitario (Desafectado)



Edison Flores - Universitario



José Rivera - Universitario



Joao Grimaldo - Sporting Cristal



Paolo Guerrero - César Vallejo



¿Cuáles son los grupos de la Copa América 2024?

GRUPO A



-Argentina/ Perú/ Chile/ Canadá

GRUPO B



- México / Ecuador / Venezuela / Jamaica

GRUPO C



- Estados Unidos / Uruguay / Panamá / Bolivia

GRUPO D



- Brasil / Colombia / Paraguay / Costa Rica