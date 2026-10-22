Por Redacción EC

A medida que la inteligencia artificial se incorpora a las empresas y asume un número creciente de funciones, la capacidad de dirigir equipos y tomar decisiones estratégicas continúa siendo fundamental. En lugar de restar importancia a los profesionales de Administración, la evolución tecnológica refuerza la necesidad de contar con especialistas que integren liderazgo, planificación y visión empresarial para responder a un mercado en permanente transformación. Los datos confirman esta tendencia. Según la Encuesta de Demanda Ocupacional (EDO) del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Administración ocupará el segundo lugar entre las carreras universitarias más solicitadas en 2026. La proyección contempla más de 3.800 puestos de trabajo en empresas formales del sector privado, solo por debajo de los correspondientes a Ingeniería de Sistemas y Cómputo.