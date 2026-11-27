La adopción de inteligencia artificial (IA) aún se encuentra en proceso en el Perú. Es así que, de acuerdo con la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) de octubre, un 54% de empresas señala que ha adoptado en los últimos tres años dicha tecnología.

Además, un 25% indica que planea incorporarlo en los siguientes 12 meses.

Carlos Zuzunaga, socio de McKinsey & Company, apunta que la firma viene observando que la IA está ganando espacio en las empresas peruanas, aunque se debe hacer una separación entre la adopción de la IA y su integración en los procesos de negocios.

En ese sentido, considera que hay una oportunidad en avanzar en esta adopción desde “aplicaciones puntuales” hasta una implementación estratégica, en especial en el sector de servicios financieros, de minería comercio y manufactura.

A su vez, Juan Carlos Zevallos, General Manager de IBM Perú, explica que el debate ha pasado a identificar dónde la IA puede generar un impacto concreto en el negocio.

“El desafío ya no es solo implementar la IA, sino escalarla de manera responsable, segura y con resultados medibles”, dice.

Mejorar la productividad con la IA

¿Adoptar la inteligencia artificial contribuye a mejorar la productividad en una empresa? Como señala el informe ‘Agents, Robots, and Us’ de McKinsey & Company, el 57% de horas de trabajo que se realizan en la actualidad en América Latina tienen un potencial técnico de ser automatizados.

Zuzunaga añade que un 39% tiene potencial de ser automatizado mediante agentes de IA y un 18% a través de robótica.

Para César Dávila, docente en Administración de Negocios Digitales en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la implementación de la IA no genera de por sí productividad para la empresa, sino a través de un uso adecuado de esta tecnología. Para ello, la compañía debe identificar qué falencias tiene durante sus operaciones, sean en sus falencias repetitivas u otro problema.

“La real competitividad que se va a lograr con la IA va a depender de poder convertir la información que recogemos o producimos en mejores decisiones”, apunta.

La adopción de inteligencia artificial (IA) aún se encuentra en proceso en el Perú. Es así que, de acuerdo con la encuesta de expectativas macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) de octubre, un 54% de empresas señala que ha adoptado en los últimos tres años dicha tecnología. / EUROPA PRESS

Por su parte, Zuzunaga señala que el debate empresarial sobre el tema también está evolucionando hacia una nueva etapa, donde el desafío no sea solo la implementa de la IA, sino la transformación de procesos para capturar su verdadero potencial.

Añade que la en el Perú, la IA puede contribuir en la minería y manufactura en la optimización del mantenimiento, planificación y las operaciones. En servicios financieros y comercio, puede mejorar la atención al cliente, automatizar procesos y fortalecer la toma de decisiones, afirma.

A nivel regional, sostiene que McKinsey & Company estimó que la IA y la automatización pueden generar US$450.000 millones aproximadamente de valor económico anual hacia el 2030, bajo una adopción intermedia de la IA.

A su vez, Zevallos sostiene que utilizar esta herramienta permitirá ampliar la capacidad de las personas, al poder dedicarse más tiempo a actividades de mayor valor.

Según el IBM Institute for Business Value CEO Study 2026, sostiene, el 37% de CEO de la región pone a la productividad o rentabilidad entre sus tres principales prioridades para los próximos tres años. Además, indica que el 87% de CEO afirma que el éxito con la IA depende de la adopción de las personas que de la tecnología en sí.