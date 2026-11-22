La agencia Mood, que forma parte del Grupo SP, informó que en el marco de su aniversario número 13 ha presentado una nueva identidad de marca, así como inició una etapa de negocio que apunta a integrar la inteligencia artificial (IA) en su operación y en sus servicios.

En este relanzamiento de marca, Mood señaló que impulsará el uso de la IA como apoyo en el análisis de información, la exploración de conceptos creativos y en la producción y adaptación de contenidos.

Ello con el fin de agilizar procesos y brindar tiempo a los equipos de cada cliente

“Esta nueva etapa de Mood parte de una pregunta concreta: cómo podemos aportar más valor a las marcas que confían en nosotros. Estamos integrando inteligencia artificial para entender mejor la información, explorar más posibilidades creativas y reducir tiempos de producción. Eso nos permite dedicar más atención a la estrategia y a las ideas, con equipos que conocen el negocio de cada cliente y se involucran en sus resultados”, señaló Luis Delgado, gerente general de Mood.

La propuesta contempla combinar estas herramientas con el criterio estratégico, la dirección creativa y el conocimiento de los mercados locales.

Escala regional y crecimiento

Por otro lado, la agencia indica que apuntan a fortalecer sus operaciones en Perú, Colombia y Panamá.

Es así que compartirán capacidades y metodologías entre países para atender a clientes con necesidades regionales y facilitar la expansión de su modelo de negocio.

En esta nueva etapa, la agencia espera crecer un 20% en el 2027, con una agenda centrada en la ampliación de la cartera de clientes, el desarrollo de servicios apoyados en tecnologías y la consolidación de una operación regional más integrada.

“El relanzamiento de Mood refleja esa visión: una empresa con 13 años de experiencia que evoluciona y se prepara para una nueva etapa de crecimiento regional”, afirmó Matthias Stimman, socio fundador de Grupo SP.