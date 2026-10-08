Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender y Alicia Vikander protagonizan una de las superproducciones surcoreanas más esperadas del año. La cinta de 160 minutos llega a los cines de todo el Perú. (Foto: Imagem Films)
Hwang Jung-min, Hoyeon, Michael Fassbender y Alicia Vikander protagonizan una de las superproducciones surcoreanas más esperadas del año. La cinta de 160 minutos llega a los cines de todo el Perú. (Foto: Imagem Films)
Por Paolo Valdivia

“Hope: el primer impacto”, la esperada película del aclamado director surcoreano Na Hong-jin, llega a la cartelera comercial peruana este 8 de octubre. Tras cosechar ovaciones internacionales, el filme promete sumergir a los espectadores en una pesadilla de suspenso, ciencia ficción y supervivencia en la pantalla grande.

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