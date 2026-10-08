“Hope: el primer impacto”, la esperada película del aclamado director surcoreano Na Hong-jin, llega a la cartelera comercial peruana este 8 de octubre. Tras cosechar ovaciones internacionales, el filme promete sumergir a los espectadores en una pesadilla de suspenso, ciencia ficción y supervivencia en la pantalla grande.

De qué trata “Hope: el primer impacto”: Una cacería en las montañas

La historia se sitúa en Hope, un pueblo remoto cercano a la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. La tranquilidad del lugar se quiebra cuando los habitantes comienzan a sospechar que una criatura desconocida habita en las montañas.

Sung-ki y un grupo de vecinos deciden adentrarse en el terreno para darle caza, pero la expedición da un giro aterrador cuando descubren que ellos son los perseguidos. Mientras intentan escapar de una amenaza que no logran comprender, las comunicaciones en el pueblo quedan totalmente cortadas y los refuerzos policiales se encuentran bloqueados por incendios forestales.

El regreso de Na Hong-jin: Del suspenso a la ciencia ficción

Conocido por su maestría en el cine de tensión y misterio con The Wailing (2016), Na Hong-jin evoluciona en esta entrega hacia la acción y la ciencia ficción.

En “Hope: el primer impacto”, la paranoia se convierte en el enemigo principal. La narrativa contrapone el desespero de quienes intentan sobrevivir en el bosque con la incertidumbre del jefe policial Bum-seok y la agente Sung-ae, quienes deben mantener el orden en el pueblo a medida que circulan versiones contradictorias sobre el origen de la amenaza.

Elenco estelar: Estrellas de Corea y Hollywood

La producción cuenta con un reparto de primer nivel que reúne a lo mejor del cine asiático e internacional:

Hwang Jung-min

Hoyeon (estrella de El juego del calamar )

(estrella de ) Zo In-sung

Michael Fassbender

Alicia Vikander

Éxito en Cannes y el Festival de Cine de Lima

Antes de su debut en salas comerciales, la película compitió por la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2026 y tuvo un paso arrollador por el Festival de Cine de Lima, donde agotó todas sus funciones.

Con una duración de 160 minutos, “Hope: el primer impacto” se perfila como uno de los estrenos cinematográficos más impactantes del año en el país.