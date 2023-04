En México, muchos se preguntan por qué es que la conductora de Televisa Marisol González y el famoso boxeador Canelo Álvarez no llegaron a casarse luego de la relación que ambos mantenían. En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto sobre este importante tema que ha llamado poderosamente la atención de varios en redes sociales.

¿POR QUÉ MARISOL GONZÁLEZ NO SE CASÓ CON CANELO ÁLVAREZ?

En conversación con Mara Patricia Castañeda, la conductora de Televisa, Marisol Gonzáles explicó en medios de comunicación por qué no se casó con el famoso boxeador Canelo Álvarez.

Marisol Gonzáles contó que su relación no tenía la estabilidad para funcionar y que ella, al ser mayor, no quería interponerse en la carrera del boxeador que iba en ascenso.

Las declaraciones de Marisol Gonzáles llegan días previos al encuentro del Canelo Álvarez contra John Ryder.

“Una vez de sorpresa me cayó aquí en México, estaba en mi departamento, tocó y llegó que si me quería casar con él. Guardo recuerdos muy bonitos de él y no era el momento”, dijo durante la entrevista Marisol González en relación al tema.

Así mismo, la conductora también reveló que tuvo que entregar el anillo que Canelo Álvarez le había entregado en símbolo de su compromiso; pero que este se había negado a recibirlo.

“Una de las veces que cortábamos y regresábamos le dije que le iba a dar el anillo de regreso y nunca lo aceptó. El anillo que me dio Canelo Álvarez lo debe de tener mi mamá, fue hace mucho tiempo. Conservo el que se debe de conservar, prefiero no opinar porque a mi esposo no le gusta que hable de ello”, finalizó la conductora.

SOBRE CANELO ÁLVAREZ

Canelo Álvarez es un boxeador profesional mexicano que, además, es el actual campeón mundial unificado absoluto de la AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring de peso supermediano.

Además de todo ello, Canelo Álvarez fue campeón de la Asociación Mundial de Boxeo, FIB y The Ring de peso medio, campeón de la AMB (Súper), CMB, OMB y The Ring de peso superwélter, y campeón de la OMB de peso semicompleto.

Canelo Álvarez es conocido por ser un gran contra-golpeador y uno de los mejores boxeadores defensivos que ha dado México. El 15 de septiembre de 2018 derrotó al kazajo Gennady Golovkin, ganando así los cinturones del CMB y AMB de peso medio. La pelea con Golovkin fue nombrada como el mejor combate del 2018.

En 2019, Canelo Álvarez fue elegido como el boxeador del año por la revista The Ring, y fue nominado a Peleador de la Década por la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos.

Desde 2015 hasta la actualidad, Canelo Álvarez ha sido considerado uno de los 10 mejores boxeadores del mundo, libra por libra. Desde 2019 es, también, considerado como el boxeador número 1, libra por libra, por la revista The Ring, BoxRec ESPN, la Junta Transnacional de Rankings de Boxeo y la Asociación de Escritores de Boxeo de los Estados Unidos.