El Seguro Social EsSalud es uno de los principales proveedores de cobertura médica para miles de peruanos. Sus asegurados, que son principalmente trabajadores dependientes, gozan de una gran cantidad de beneficios que pueden llegar a extenderse a los miembros de su familia, como a los hijos, quienes dejan de estar afiliados una vez cumplen la mayoría de edad. Sin embargo, existen situaciones en las que ellos todavía podrían contar con la cobertura del seguro de uno de sus padres. Conoce cuáles son estos casos.

¿Cuándo un hijo mayor de edad puede afiliarse al seguro EsSalud de uno de sus padres?

Es de conocimiento general que el seguro social EsSalud permite a sus asegurados extender sus beneficios a sus hijos menores de edad. No obstante, una vez cumple los 18 años ya no acceden a los mismos pues deben contar con su propio seguro de salud. Por el contrario, algo que quizás no se conozca tanto es que existen algunas situaciones en las que un hijo mayor de edad todavía puede afiliarse al seguro de sus padres.

La condición para que un mayor de 18 todavía cuente con la cobertura del seguro de sus padres es que se encuentre incapacitado de forma total y permanente para trabajar. De esta manera, se busca asegurar que una persona que no se encuentra en la capacidad de sostenerse económicamente pierda todo acceso a los servicios de salud.

Eso sí, cabe mencionar que esta condición primero debe ser evaluada y confirmada por la misma EsSalud. Solo tras su aprobación el mayor de edad en cuestión podrá beneficiarse de atenciones médicas, tratamientos y, en general, el soporte que le permita a la familia afrontar la discapacidad.

¿Qué otros familiares puede afiliar un asegurado y cómo hacerlo?

Es de mayor conocimiento que un asegurado de EsSalud puede asegurar tanto a su esposo o esposa, como a su concubino o concubina previo reconocimiento del seguro social. Asimismo, los hijos menores de edad también se encuentran bajo la aseguración del seguro de uno de sus padres. En ambos casos, la protección se extiende desde la concepción y el embarazo, cuidando tanto de la madre gestante, como del nonato.

Por supuesto, el registro de un derechohabiente solo puede ser realizado por el titular del seguro, quien puede recurrir a la Ventanilla Integrada del Asegurado (VIVA) a través del siguiente enlace. Tener en cuenta que para ingresar a esta plataforma es necesario registrarse para acceder a un usuario y una clave de acceso.

¿Cómo saber en qué centro de salud te corresponde atenderte?

Si eres un afiliado a EsSalud y no sabes dónde atenderte, tan solo debes ingresar al siguiente enlace. Lo único que necesitarás para acceder a esta información es tu Documento Nacional de Identidad y los datos que incluye. Ten en cuenta que el establecimiento de salud se asigna de acuerdo a la dirección que tengas registrada en tu DNI.