El capítulo 20 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” ya salió y aquí te contamos todo lo que ha pasado después de la aparición de Yuji Itadori.

Capítulo 20 de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo inicia justo dónde se quedó el anterior. Mino gritándole a Yuji Itadori su nombre tras haber atacado con sangre perforante el edificio.

“Ah, descubrieron mi identidad”, dice Yuji mientras Osuki salta del edificio y se abalanza contra Yuji con un hacha que el Gallo termina parando sin problemas. Osuki se sorprende y se pregunta quién es y por qué su aura ahora tiene esencia Kalyans. Itadori le dice que parece fuerte mientras carga su puño y le dice “posiblemente estés bien de todas formas”, cargando rayos negros y diciendo “¡Black Flash!” mandándolo a volar. “¿No morirás con eso no?” le dice Yuji.

Una persona aparece frente a Yuji y le dice “¿Tienes la intención de esconderte hasta el final?” mientras lanza un ataque que es desviado por Itadori y cae en la cara de Mino que empieza a sangrar.

Aparece una persona que mira molesta a Yuji y que lanzó ese ataque. Yuji dice que todos estarán bien con dos o tres días de descanso. Mino le dice a Yuji que por su culpa Yuka está peleando pero el gallo dice que no le importa. Con una mirada triste, Itadori responde “¿Acaso no han tenido suficiente de Yuji Itadori?"

Itadori dice que los soldados viejos no mueten si no que van desapareciendo. “no te preocupes, detendré a las maldiciones que quieran escapr de Tokio. Si la nieta de mi senpai pierde, voy a limpiar todo al final. Por ahora solo puedo impedir que alguien se entrometa”.

Mino le dice que no lo perdonará y el Gallo le responde “jaja, bueno, he estado muy solo, sabes. Así es como debe ser, ¿verdad sensei?“, dice recordando a Gojo.

Dabura y Mahoraga siguen peleando y Dabura comienza a razonar sobre cómo la multiplicación de energía negativa se transforma en positiva, lo cual tiene capacidades curativas Dabura se pregunta si en lugar de usar esa energía positiva para sanar, la inyecta directamente en su Técnica Maldita original, sorprendiéndose porque ha creado un nueva técnica.

El narrador dice “Una nueva opción entra en la batalla, la Inversión de Técnica Maldita.

Dabura recupera su camino hacia la victoria contra Mahoraga" mientrasp piensa que esta vez tiene que derrotar a Mahoraga con un solo ataque antes de que se adapte también razonando en su siguiente movimiento.

Tsurugi sigue en su pelea contra Maru cuando de la nada, este se frena por pedido de Rika, colocando su mano en el suelo para sacar un arma, esta era la katana divisora de Almas de Toji Fushiguro. Rika dice que pondrá todo su poder ahí cuando de la nada, un potente sonido asusta a Maru. Esta era una cantidad excesiva de espíritus malditos.

Maru ve a Itadori de espaldas y le dice que no vaya porque es peligroso pero el gallo dice que no están siendo redirijidos y que parece que no pueden ser ayudados. Rika con Tsrugi se preparan para atacar e Itadori mira directamente y dice “¡Desmantelar”, enviando cortes de tamaño inmensos y matando a todos los espíritus que iban a irse.

Maru no puede creerlo porque eran demasiados y el ataque fue inmenso. Tsurugi consigue cortar a Maru que sangra y este le dice “¡Vamos a terminar esto. Ven a por mi, Tsurugi!”, el cual le agradece a Rika y esta cae al suelo con su cara deseándole buena suerte.

“Su energía maldita está chillando, ¿quitó la transformación?” grita Maru pero Tsurugi se dispone a atacar a toda velocidad, finalizando el capítulo con Maru sorprendido diciendo “¡¿AÚN MÁS RÁPIDO CON UN ‘VINCULO’ QUE TE PERMITE SOLTAR TU PODER...?!” mientras vemos la señalización manchada en sangre.

Fecha del capítulo 20 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo 20 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” sale oficialmente el día 1 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”