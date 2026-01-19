El capítulo de la semana pasada de la tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” nos resolvió muchas dudas acerca de lo que veremos en esta parte del anime, el llamado ‘Culling Game’. Aquí te contamos qué es y cómo se juega este evento.

¿Qué es el ‘Culling Game’ en Jujutsu Kaisen?

El Culling Game es un ritual de “evolución forzada” diseñado por Kenjaku. Su objetivo final es acumular suficiente energía maldita mediante el conflicto entre hechiceros para fusionar a la humanidad de Japón con el Maestro Tengen, creando una entidad de energía maldita sin precedentes.

Las 8 reglas originales del ‘Culling Game’

Al inicio del juego, estas son las normas fundamentales que rigen a todos los participantes:

Despertar de la técnica: Tras despertar su técnica maldita, los jugadores deben declarar su participación en una “colonia” de su elección en un plazo de 19 días. Juramento vinculante: Cualquier jugador que rompa la regla anterior sufrirá la eliminación de su técnica maldita (lo que resulta en la muerte del usuario). Consentimiento de entrada: Los no-jugadores que entren en una colonia se convierten en participantes en ese momento. Sistema de puntos: Se obtienen puntos matando a otros jugadores. Los hechiceros valen 5 puntos y los no-hechiceros 1 punto. Valor de la vida: El administrador del juego decide el valor de la vida de un jugador; por lo general, los puntos se otorgan por el acto de terminar con una vida. Gasto de puntos: Un jugador puede gastar 100 puntos para negociar con el administrador y añadir una nueva regla al juego. Autoridad del administrador: El administrador debe aceptar cualquier propuesta de regla nueva, siempre y cuando no tenga un efecto duradero que impida el desarrollo del juego. Regla de supervivencia: Si el puntaje de un jugador permanece igual durante 19 días, se le retirará su técnica maldita (muerte).

Cómo funciona el sistema de colonias y barreras

El juego se desarrolla en 10 colonias distribuidas a lo largo de Japón, conectadas por barreras que forman una línea geométrica. Una vez que un jugador entra, no puede salir a menos que se añada una regla específica que lo permita. Además, cada colonia cuenta con un “Kogane”, un pequeño shikigami que sirve como interfaz para ver puntos y añadir reglas.

La importancia de los 100 puntos y las nuevas reglas

El dinamismo del Culling Game reside en la capacidad de los personajes (como Megumi, Itadori o Yuta) para alterar el tablero. Para salvar a Tsumiki Fushiguro, el grupo protagonista busca acumular 100 puntos rápidamente para introducir reglas que permitan la transferencia de puntos o la salida de las colonias sin morir.

Conforme vaya avanzando este arco habrán más sorpresas y personajes que no te puedes perder.

La tercera temporada de “Jujutsu Kaisen” se estrena oficialmente en Crunchyroll.