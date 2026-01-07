Crunchyroll estrena oficialmente el capítulo 1 de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” este jueves 8 de enero. ¿A qué hora estará disponible en la plataforma el nuevo episodio? Aquí te contamos todo lo que tienes que saber.

Hora confirmada del capítulo 1 de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

El capítulo 1 de la temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” se estrena este el jueves 8 de enero a estas horas en Latinoamérica y España:

México: 12:00 p.m. - 12:30 p.m. (hora central)

Colombia: 12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Ecuador: 12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Venezuela: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Chile: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Argentina: 2:00 p.m. - 2:30 p.m.

Perú: 12:00 p.m. - 12:30 p.m.

Bolivia: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Paraguay: 1:00 p.m. - 1:30 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m. - 2:30 p.m.

España: 7:00 p.m. - 7:30 p.m. (hora peninsular)

¿Dónde ver el capítulo 1 de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”?

Crunchyroll, el servicio líder en transmisión de anime, ha asegurado los derechos exclusivos para los nuevos episodios de “Jujutsu Kaisen” en varias regiones alrededor del mundo. Esta emocionante noticia significa que los entusiastas en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa tendrán el privilegio de experimentar la emisión simultánea de los episodios más recientes a través de Crunchyroll. ¡Pero eso no es todo! Los seguidores en otras partes del mundo, como África, Oceanía, Medio Oriente, CEI e India, también tendrán acceso al nuevo arco de la serie a través de esta plataforma de transmisión. “Diario El Comercio. Todos los derechos reservados.”

Tráiler oficial de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”

Ficha técnica del anime de “Jujutsu Kaisen”