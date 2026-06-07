Por Redacción EC

La frecuencia ideal para lavar el cabello es una de las dudas que siempre se habla de cuidado e higiene personal. A lo largo de los años han surgido numerosos mitos sobre el lavado y el corte del pelo, generando opiniones divididas tanto entre especialistas y el público en general. Una de las preguntas más frecuentes es si lavar el cabello todos los días es beneficioso o afecta la salud. Para aquellas personas que lavan su cabello diariamente, la respuesta de los expertos podría resultar inesperada, ya que no existe una recomendación única en todas las personas. La investigación titulada “The Impact of Shampoo Wash Frequency on Scalp and Hair Conditions” evaluó los efectos de la frecuencia de lavado con champú sobre el cuero cabelludo y el estado del cabello. Los resultados del estudio aportan información relevante sobre las prácticas de higiene capilar y ayudan a esclarecer algunas de las creencias más extendidas acerca de cuántas veces conviene lavar el pelo para mantenerlo en buenas condiciones.