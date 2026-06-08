La jornada de votación de los peruanos residentes en Estados Unidos durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026 se desarrolló con normalidad y sin incidentes de relevancia, según informó la Cancillería peruana y las representaciones diplomáticas encargadas del proceso electoral. Estados Unidos concentra la mayor cantidad de electores peruanos en el exterior, con más de 369.000 ciudadanos habilitados para sufragar.

Para atender esa demanda, el Ministerio de Relaciones Exteriores habilitó 23 centros de votación en territorio estadounidense, distribuidos en distintas ciudades y coordinados a través de la red consular peruana. El despliegue forma parte de la organización de 219 locales de votación instalados en 75 países para garantizar el voto de los peruanos residentes en el extranjero.

De acuerdo con el embajador Pedro Bravo, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, a las 12:20 p.m. (hora de Lima) se alcanzó el 100% de mesas instaladas en el mundo y las últimas en quedar operativas fueron justamente en territorio estadounidense, exactamente en San Francisco. Así se completó el proceso de instalación previsto para la jornada.

“En Estados Unidos la jornada electoral se ha desarrollado con normalidad, ha sido totalmente normal. Prestábamos especial atención a las mesas en Orlando y Paterson, donde hubo algunos inconvenientes en la primera vuelta. Y todo ha salido muy bien, todas las mesas instaladas”, señaló Bravo.

Refuerzo en Orlando y Paterson

Las autoridades habían puesto especial atención en Orlando y Paterson luego de las dificultades registradas durante la primera vuelta, cuando la afluencia de votantes superó las previsiones iniciales. Para esta segunda vuelta se reforzó el personal y se movilizaron funcionarios de otras representaciones diplomáticas para apoyar la organización.

“Acudió más gente de la que pensábamos en la primera vuelta, entonces se fortaleció el personal. Hemos mandado personal de otras embajadas o representaciones para apoyar a Orlando y también a Paterson”, explicó el embajador.

Bravo destacó además la participación de ciudadanos que colaboraron voluntariamente en la instalación y funcionamiento de las mesas de sufragio, una tarea clave para asegurar el desarrollo del proceso en un país con una amplia dispersión geográfica de la comunidad peruana.

🗳️ David Vergara, cónsul general del Perú en Miami, informa sobre la jornada electoral en esta ciudad de Estados Unidos.



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El diplomático consideró que la experiencia de esta segunda vuelta ha permitido una mejor articulación entre la Cancillería y los organismos electorales. Asimismo, señaló que el proceso en el exterior enfrenta desafíos distintos a los del territorio nacional, debido a factores como las distancias, las condiciones laborales de los miembros de mesa y las limitaciones logísticas.

“Generalmente se piensa que la Cancillería puede hacer lo mismo que realiza en el Perú la ONPE o el Jurado Nacional de Elecciones, pero no es así. Es muy complicado por las normas y por las condiciones distintas. La dispersión geográfica de los peruanos no es la misma que en el Perú”, afirmó.

La Cancillería supervisó la jornada a través de un Centro de Monitoreo de Votación en el Exterior, creado para seguir en tiempo real la instalación de mesas, el sufragio, el escrutinio y el traslado del material electoral. El objetivo fue asegurar que el proceso se desarrollara con normalidad en las principales comunidades peruanas alrededor del mundo.