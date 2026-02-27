Ya tenemos todo el capítulo 24 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”. La conversación entre Maru e Itadori llegó a un punto clave, donde Maru usó su técnica. ¿Qué fue lo que pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 24 de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El Ritual de Armonía llevado a cabo por Maru y los demás está destinado a transformar el mundo.

Vemos cómo los espírutus malditos van desapareciendo poco a poco ante los ojos de humanos y simurianos. El tercer ojo de Karyan está llorando.

Chiharu dice “Esta no es una aniquilación ordinaria, se siente tranquila, casi serena. Más que un exorcismo, es más bien una salvación”. Itadori dice “Vaya que realmente lo hizo, tomó una decisión firme y determinante” mientras camina.

El timón de la cabeza de Mahoraga cae al suelo y Yuka abre los ojos, se toca la nuca y dice “oh, no hay dolor” mientras sonríe.

Un beep suena y vemos a Maru, que aparece al frente de Tsurugi que ha abierto los ojos y también se está recuperando.

Dabura aparece y vemos que el líder Deskunte está con dos mujeres. Al darse cuenta de la presencia de Dabura se separan y se sorprenden pero aparece su hermana.

“Si Kariyan continúa abusando de nuestros niños, no podremos conservar nuestros vínculos actuales con ellos.“

Nos vamos con Osuki que escucha a Maru y Cross hablando

“Si llegase al punto en que nos viéramos obligados a tratarlos como ganado, entonces quizá sería mejor hacerlo, pero no pudimos hacerlo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eliminar a Kariyan ahora como una amenaza futura ¿O perdonarlos? ¿Qué piensa todo el mundo?“, dicen.

El rolloluca comienza a colapsar y Dabura se para frente a todos y se declara como el nuevo líder de los Deskunte demandando que lo reoconozcan. Dice que lo primero que hará será una tumba para Doura y que lo honren como un héroe. Después de eso, también anuncia que se retirará del cargo ya que admite no conocer nada de política.

Maru, Cross, Osuki y Jabalona discuten sobre el futuro y sobre el cambio de color del alma de los Rumel.

Sin embargo, persiste un grave problema: los futuros miembros de la tribu Rumel tendrán almas de diferentes colores, lo que significa que Kariyan podría dejar de reconocerlos como propios y atacarlos o devorarlos.

Con 52 Kariyan a bordo de la nave y sin reproducción confirmada en 100 años, el grupo debate qué hacer.

La tensión aumenta, las acusaciones vuelan y algunos argumentan que vivirán en el infierno de ahora en adelante, pero que deben aceptarlo como un cambio necesario.

Al final, la pregunta central sigue en pie: Si Kariyan algún día se vuelve contra sus hijos, ¿deberían eliminarlos ahora como una amenaza futura o no?

Al final del capítulo vemos a Yuji Itadori caminando mientras un viejo conocido aparece “¡Ha pasado mucho tiempo, Itadori!”.

Fecha del capítulo 24 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo 23 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” sale oficialmente el día 1 de marzo de 2026 en la web de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”