“Jujutsu Kaisen Módulo 23” Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 23 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”. Mahito ha peleado contra Itadori y este último le ha dado la paliza de su vida. ¿Qué pasó luego de que se quede conversando con Maru? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 23 de “Jujutsu Kaisen Módulo”

Seguimos con la conversación de Itadori y Maru. Ambos quieren llegar a la paz mundial pero Yuji llega a una conclusión desalentadora: es prácticamente imposible erradicar la energía maldita del mundo. Aunque Japón es el foco principal debido a la alta concentración de sus habitantes, los extranjeros también la emiten de forma más débil pero constante. Esto significa que, aunque sean menos frecuentes, en el resto del planeta siguen naciendo maldiciones y, paradójicamente, algunas de ellas pueden llegar a ser extremadamente poderosas.

Es imposible eliminar las maldiciones solo en Japón: desde que se hizo pública su existencia, la energía del extranjero fluye y se concentra en Tokio. Como la energía global es imparable, la única solución sería limpiar a toda la humanidad, algo que resulta físicamente imposible.

Incluso si se usa una técnica para “eliminar” la energía maldita, solo se lograría reducirla al mínimo, no erradicarla. Tanto japoneses como simurianos seguirían liberando residuos tenues, lo que significa que, aunque en menor cantidad, las maldiciones seguirían naciendo bajo el mismo mecanismo que en el extranjero. Al final, la técnica solo sirve para buscar armonía entre especies, no para una limpieza total.

Eliminar la energía maldita es imposible porque es parte del karma humano, con excepciones únicas como la Restricción Celestial de Maki. Aunque el riesgo de que nazcan maldiciones poderosas persiste, el plan es reducir su número a niveles mínimos para que la próxima generación pueda controlarlos y reconstruir Tokio. El objetivo final no es la erradicación total, sino alcanzar un equilibrio y armonía que evite nuevos conflictos entre especies.

La clave de la armonía reside en el color del alma: los Espíritus Malditos, los Karyan y la tribu Rumel comparten la misma esencia, lo que explica por qué no se atacan entre sí. Aunque las maldiciones nacen de energía negativa, no todas son malvadas, como demostraron en su día Tengen o el hermano de Yuji. Para solucionar el conflicto, el plan no es cambiar las almas de los que ya existen, sino remodelar el lugar por donde pasan todas las almas de la Tierra; al convertirlo en un “molde”, se podrá dispersar su color, ajustar su forma y filtrar la energía maldita antes de que nazcan.

Dabura llega a África por la cuerda negra y la hechicera se lo da. Maru le pide perdón a Dabura por interferir en el duelo entre él y Mahoraga. Dabura le dice que vino a la Tierra para cumplir su promesa con Doula. Maru le dice que está bien y Dabura dice que su deber ha terminado aquí. Con el poder de la cuerda negra, la maldición del jefe deskunte ha sido rota por lo que nada lo ata ahí. Maru dice que seguramente se volverán a ver porque ya entendió su técnica.

Maru sana a Kurosu, Yuka, Tsurugi y a Usami agradeciéndole a Itadori en el paso de las almas. Itadori dice que está bien y le pregunta si todavía tiene trabajo que hacer. Maru dice que ahora le toca a él solo e Itadori le dice “Bueno, entonces a ambos, les dejo el resto a ustedes” emulando las palabras que le dijo Nanami.

Los espíritus malditos de la tierra se empiezan a hacer energía. Itadori dice que es un gran pecado y Maru lo acepta diciendo que su determinación no fue suficiente. Maru ve los espíritus malditos de Tokio desaparecer y dice ‘descansen en paz’ cuando lo toman de la mano.

Tanto Kurosu, Tsurugi y Yuka están junto a él y dicen junto “¡está bien, hagámoslo juntos!”, haciendo que Maru reviente en lágrimas agradeciendo y gritando “¡Con una oración para apaciguar todas las almas, culminaremos esto con un ritual de armonía!“.

Fecha del capítulo 23 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo 23 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” sale oficialmente el día 22 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

Ficha técnica del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”