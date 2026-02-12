“Jujutsu Kaisen Módulo 22” Manga: Capítulo completo

Ya tenemos todo el capítulo 22 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”. Después de que Maru lleve a Yuji Itadori a una especie de Limbo donde se reencontró con Mahito, estos se unen para iniciar el ritual que dará fin a las maldiciones. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 22 de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo inicia con Yuji Itadori mirando a Mahito y diciendo que entiende lo que quiere hacer Maru y cómo planea hacerlo. Yuji pregunta si reordenará el alma de los japoneses para que no nazcan como espíritus malditos.

“Una técnica maldita que interfiere con el alma de éste y la fortalece con la energía maldita de la nave espacial y Okkotsu Sempai. ¿Es esto realmente posible?" dice Yuji a lo que también le dice a Maru que le deje a Mahito ya que ese no es del “tipo que obedece así nomás”.

Maru pregunta si debe subyugarlo pero Yuji le dice que él se encargará. Mahito está muy asustado y Yuji le dice que tiene preocupación en matarlo accidentalmente. “Si desaparece no podremos usarlo ¿verdad? Éste es el paso de las almas, aquí nadie tiene un cuerpo tangible excepto nosotros".

Mahito se molesta y le dice que no se atreva a menospreciarlo, lanzando un golpe que rasga el paso de las almas, regresando a Shibuya antes del ataque de Sukuna.

Itadori mira curioso y Mahito grita en terror “¡Si todavía tienes un cuerpo, morirás si te matan! ¡Sólo nosotros podemos luchar sin contenernos!“, atacando a Yuji mientras grita “¡Mutación pasiva!”

Mahito dice que ese lugar es un espacio formado a partir de una composición casi indistinguible del alma por lo que todo lo que existe allí es un objetivo de mi técnica maldita.

“¡Arruinaré incluso todo tu acto de intentar parecer joven! ¡Expansión de dominio!” grita Mahito cuando de la nada, los dedos y lengua de Mahito son cortados y no entiende qué pasó.

Itadori ha usado el Hollow Wicker Basket para contrarrestar la expansión de dominio de Mahito que es cortado en cuadraditos mientras sangra y tiembla en terror. Itadori avanza lentamente caminando hacia él y cuando lo va a atacar poniéndole el dedo en el ojo, aparece Maru para agarrarle una parte cortada de la cabeza diciéndole a Yuji “Lo siento, pero tenemos que usarlo”.

Maru usa su técnica y el gallo le pregunta qué pasa si Mahito manipula a los aliados caídos.

Maru dice que circunstancias normales, las almas de este lugar no pueden afectarse mutuamente hasta ese punto.

Una puerta aparece en el paso de las almas y ambos entran. Maru dice que ya le dio todo lo que necesitaba y que solamente le queda confirmar algo sobre el Karyan de la Tierra y los espíritus malditos.

Itadori comienza a explicar que “Los espíritus malditos surgen cuando la energía maldita que se filtra de los humanos se acumula como capas de sedimento y finalmente se manifiesta. Y este fenómeno se observa casi exclusivamente en Japón.

Entonces, si el objetivo es crear un mundo donde los espíritus malditos ya no nazcan, sólo hay dos caminos posibles: Borrar la energía maldita del pueblo de Japón o transformar al pueblo de Japón en hechiceros".

Maru pregunta “En cuanto a la segunda opción, el razonamiento es que la energía maldita de un hechicero fluye correctamente dentro de su cuerpo, y como se consume activamente a través de técnicas y otros usos, la cantidad que se filtra se minimiza significativamente. ¿Verdad?"

“Eso coincide con lo que estaba escrito en las notas de Yuki-san. Qué conveniente”, responde el gallo.

Maru piensa que la opción 2 no es el camino correcto ya que el daño causado por los espíritus malditos sería reemplazado por el daño causado por los usuarios de maldiciones. También se pregunta si esto no pondría en desequilibrio a personas como Toji Zenin que nacieran con una restricción celestial física y que estos se vuelvan malvados.

Se propone la opción 1 que es eliminar la energía maldita tanto de los japoneses como de los simurianos pero Maru dice que no hay espíritus malditos en los simurianos y si despejan a los humanos de energía maldita, generarán conflictos futuros. El gallo le dice a Maru qué opina de lo que van a hacer y Maru responde que es un acto de expiación por traerle problemas a la Tierra y que como mínimo espera que todos sientan que el mundo se volvió bueno porque fueron parte de él.

Itadori piensa y dice que lo que están a punto de hacer es un pecado grave y hasta cierto punto tiene razón pero cambio de paz y seguridad, están cortando innumerables posibilidades para el futuro.

Yuji dice “Por ejemplo, ahora que han aparecido los extraterrestres, la investigación sobre la energía maldita que alguna vez estuvo estancada como una posible nueva fuente de energía probablemente habría progresado a un ritmo increíble”.

A pesar de las dudas que le generó a Maru, el gallo dice que seguirá con esta decisión porque está convencido que es el camino a seguir y aparte dice que vivirá otros tres siglos más o menos por lo que verá el resultado de esto y cuando llegue el momento, se hará responsable de las consecuencias.

Yuji se pregunta si la energía maldita desaparece, seguirá sin envejecer a lo que Maru dice que no piensa meterse con ningún hechicero o simuriano actual ya que lo quiere limitar a los no brujos y humanos que nacerán a partir de ahora si no la vida de muchos cambiaría de golpe.

“Bueno, ahora hablemos de los espíritus malditos, en cuanto a los que existen ahora” pero es interrumpido por el gallo que le dice “no, no es exactamente eso. Incluso si quitamos la energía maldita a los japoneses, probablemente seguirían naciendo espíritus malditos”, finalizando el capítulo 22 de Jujutsu KAisen Módulo con la reacción de Maru sorprendido, “¿Qué?”.

Fecha del capítulo 22 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo 22 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” sale oficialmente el día 15 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

