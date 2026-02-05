El capítulo 21 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” ya ha salido y aquí te contamos todo lo que ha pasado tras la aparición del legendario Yuji Itadori en la historia.

Capítulo 21 de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo inicia con un recuerdo de Tsurugi junto a Maki, donde ella se culpa por no haber hecho más para evitar la muerte de Mai y se pregunta si existía otra opción. Tsurugi intenta consolarla y le pide que no llore. De vuelta al presente, continúa la pelea entre Maru y Tsurugi: Tsurugi está en brazos de Maru, mientras el tercer ojo de este llora y se pregunta por qué todo terminó así. Maru reconoce que Tsurugi habría ganado si no soltaba la espada, pero Tsurugi confiesa que algo dentro de él sintió que seguir era incorrecto, que un futuro así no se sentía bien.

Maru estalla, diciendo que lo correcto no importa si estaban peleando por Yuka, pero Tsurugi insiste en que no sabe por qué actuó así, recordando que solo tiene 17 años. Maru llora, lamenta lo sucedido y se cuestiona qué lo llevó hasta ese punto y qué debería hacer ahora. Reflexiona sobre la Tierra, Japón y sus habitantes —humanos, maldiciones y todo lo que conforma esa vida—, entendiendo que ellos han vivido allí desde siempre. Sin embargo, se pregunta qué pasa con quienes perdieron su hogar y no tienen dónde comenzar. En medio de su llanto, aparece Rika, manifestándose frente a él como una niña.

La escena cambia al combate entre Dabura y Mahoraga, donde Dabura parece percibir algo relacionado con Maru. Se cuestiona si puede transformar su energía en una barrera y si esa técnica existe en la Tierra, mientras reflexiona sobre si Mahoraga ya comenzó a adaptarse, ya sea a su energía maldita o a su propia existencia. Dabura nota que, por primera vez, alguien más calmado que él quiere intercambiar palabras. Entonces declara su técnica: Expansión de Dominio: Otro mundo entre la vida y la muerte – Cruce Inverso

Finalmente, pasamos a otra escena con Yuji y Maru junto a Kalyan, el más longevo y respetado de su especie, acompañado por un perro gigante. Yuji explica que sabe quién es gracias a Todo. Maru revela que la técnica de Yuji lo eligió como el más adecuado para un plan mayor: usando la energía de Yuta, el Mur de la nave y sus propias técnicas, quiere crear un mundo donde humanos y simurianos puedan convivir en paz, sin espíritus malditos. Necesita que Yuji represente a la Tierra, y tras recordar a su hermano y a quien lo cuidó (con la libreta de Yuki), Yuji acepta.

Entonces Maru revela a la otra clave de la armonía: Mahito, quien reaparece esperando a Yuji. Tras un breve intercambio, Maru dice: “Empecemos”. Fin del capítulo

Fecha del capítulo 20 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”

El capítulo 20 del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo” sale oficialmente el día 1 de febrero de 2026 en la web de Manga Plus.

¿Dónde leer legalmente el manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”?

Vía Manga Plus

La única web oficial en español latino, que cuenta con los derechos del manga de “Jujutsu Kaisen Módulo”, es Manga Plus, sitio perteneciente a la Editorial Shueisha en donde están todas las series de la Weekly Shonen Jump.

