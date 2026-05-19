Sin duda, “Demon Slayer: Infinity Castle” fue la película anime más importante del 2025, pero no fue la única que destacó ese año. “Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc” también fue un rotundo éxito al superar los 174 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. A esta lista también se suma “Jujutsu Kaisen: Execution”, película que resume los momentos más importantes del devastador Incidente de Shibuya y los primeros episodios de la tercera temporada del anime basado en manga escrito e ilustrado por Koyoharu Gotōge.

Pero esta no es la única película de “Jujutsu Kaisen”. Otras es “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie”, que es una recopilatoria de la segunda temporada del anime y narra los años de juventud de Satoru Gojo y Suguru Geto, explorando cómo su estrecha amistad y su fatídica misión de proteger al ‘Recipiente de Plasma Estelar’ marcaron sus trágicos destinos.

Esta película que funciona como una precuela de la serie principal, es decir, se ubica antes de la temporada 1 y después de los hechos históricos de la cinta “Jujutsu Kaisen 0”, se estrenó en los cines de Japón el 30 de mayo de 2025 y unos meses después llegó a Estados Unidos y el resto del mundo. Y un año después, finalmente estará disponible en streaming.

En “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death”, se muestra que en su juventud Satoru Gojo y Suguru Geto eran compañeros de estudios y amigos (Foto: MAPPA)

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY / PREMATURE DEATH – THE MOVIE” EN STREAMING?

La película “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie” estará disponible en varias plataformas de streaming en Japón a partir del 30 de mayo de 2026, exactamente un año después de su estreno en la pantalla grande en dicho país. ¿Significa que pronto llegará también a plataformas internacionales como Crunchyroll?

Por lo pronto solo queda esperar el anuncio oficial sobre la película que adapta los arcos argumentales de Hidden Inventory y Premature Death de la segunda temporada de “Jujutsu Kaisen”.

“Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie” presentó una versión muy diferente de la saga Gojo’s Past a la del anime. Además, fue una versión más concisa del arco e incluyó material completamente nuevo que no se vio en la serie original.

No obstante, no necesitas esperar a que la película llegue a Crunchyroll para conocer los eventos que adapta, ya que en esta plataforma de streaming puedes ver los episodios del 25 al 29 de la temporada 2, ya que cubren exactamente los arcos de “Inventario Oculto” y “Muerte Prematura”.

Diferencias entre la versión del anime y la película

Aunque la historia es la misma, la versión de cine cuenta con un apartado de audio y sonido completamente remasterizado, además de pequeños fragmentos de metraje completamente nuevos y algunas secuencias reanimadas.

La banda sonora también presenta sutiles variaciones. Por ejemplo, se incluye una versión acústica del popular tema de apertura “Where Our Blue Is” de Tatsuya Kitani.

"Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory and Premature Death" centran su historia en Satoru Gojo y Suguru Geto antes de que algunos eventos tragicos terminaran con su amistad (Foto: MAPPA)

¿DE QUÉ TRATA “JUJUTSU KAISEN: HIDDEN INVENTORY / PREMATURE DEATH – THE MOVIE”?

Ambientada en 2006, “Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death – The Movie” sigue a Satoru Gojo y a Suguru Geto cuando eran estudiantes de preparatoria y mejores amigos.Pero todo cambia luego de que reciben la misión de proteger a Riko Amanai, una joven designada como el Recipiente de Plasma Estelar, debido a que desencadena trágicos eventos que cambiaron el mundo de la hechicería para siempre.

¿Te apasionan las series y películas? Sigue nuestro canal en WhatsApp para recibir las novedades más comentadas directamente en tu celular👉Únete aquí