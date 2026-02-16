“Jujutsu Kaisen” Temporada 3, Capítulo 8: nueva fecha de estreno del octavo episodio

El anime “Jujutsu Kaisen” continúa generando expectativa entre los fans, pero el capítulo 8 de la Temporada 3 sufrirá un retraso en su estreno oficial. La producción ha confirmado que el capítulo, que estaba programado originalmente para el jueves 26 de febrero, se emitirá finalmente el jueves 26 de febrero de 2026.

¿Por qué se retrasó el episodio 8 de “Jujutsu Kaisen” Temporada 3?

En lugar del episodio regular, este jueves 19 de febrero se estrenará un episodio especial recopilatorio, que repasará los eventos más importantes de la temporada hasta ahora. Este tipo de episodios suelen utilizarse para dar un descanso al equipo de animación o preparar secuencias clave de alta calidad para los capítulos siguientes.

Aunque el retraso es solo de una semana, ha generado reacciones mixtas entre los seguidores, que esperan con ansias la continuación del arco actual, considerado uno de los más intensos del anime.

Nueva fecha de estreno del capítulo 8 de la Temporada 3

Episodio 8: jueves 26 de febrero de 2026

jueves Episodio especial recopilatorio: jueves 19 de febrero de 2026

¿Qué pasará en el capítulo 8 de la Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen”?

La Temporada 3 de “Jujutsu Kaisen” está adaptando el arco de los Culling Game, uno de los más ambiciosos y oscuros del manga creado por Gege Akutami. Este arco introduce un brutal juego mortal organizado por Kenjaku, donde hechiceros y usuarios de técnicas malditas deben luchar entre sí para obtener puntos y sobrevivir.

El inicio de los Culling Game marca un punto de inflexión en la historia, ampliando el mundo del jujutsu y presentando nuevos personajes, reglas complejas y combates de alto nivel estratégico.

Itadori vs Higuruma: una pelea clave del arco

Uno de los momentos más esperados de esta parte de la historia es la batalla entre Yuji Itadori y Hiromi Higuruma, un ex abogado convertido en hechicero, cuya técnica maldita se basa en un juicio sobrenatural donde las reglas funcionan como un tribunal.

Este enfrentamiento no solo destaca por su creatividad en el sistema de combate, sino también por su carga emocional, ya que Itadori se ve obligado a confrontar su culpa y responsabilidad por los eventos del pasado. Para muchos lectores del manga, esta pelea es una de las más memorables del arco de los Culling Game y una de las más esperadas en su adaptación al anime.